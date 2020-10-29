Ситуация на границе с Украиной: «Прилетел из Турции, а тут хоба — и не пускают!»

Источник материала: Onliner

На пункте пропуска «Новая Гута» трафик внешне выглядит довольно оживленным по нынешним временам. Фуры и легковой транспорт движутся в обоих направлениях. Нет проблем? Есть. На обочине с белорусской стороны, за пределами пункта пропуска стоит под дождем маленькая группа пешеходов. Это те, кому удалось прорваться в страну с украинской стороны. Остальных пассажиров их автобуса завернули обратно в Украину.

«Всех иностранцев завернули, как они ни молили»

Белорусские пограничники при разговоре включают регистраторы, общаются крайне вежливо — и ничего, по сути, не объясняют. Есть ощущение, что сами толком не понимают, что вообще происходит и зачем. За информацией отправляют в пресс-службу ГПК — но та пока безмолвствует.

Зато люди на обочине объясняют. Это пассажиры коммерческого автобуса из Киева, который должен был приехать на гомельский автовокзал примерно в 18:20. Они-то проникли, но сам автобус с большей частью пассажиров на нашей границе завернули обратно в Киев.





— Закрыли границу часа три назад, — объясняют прорвавшиеся. — Украинскую границу прошли нормально. Но на нашей остановили. Украинцев, поляков, Прибалтику не впускали в Беларусь из Украины. Даже с видом на жительство, как там люди ни умоляли. Нас самих пропустили сюда буквально минут 30 назад. Особо ничего не объясняли, но сказали, что «в связи с эпидемиологической ситуацией».





Всем стоящим здесь очень повезло: они граждане Беларуси. Поэтому впустили. Кто-то едет от украинских родственников в Гомель, кому-то еще пилить в Бобруйск, кто-то уже опоздал на поезд. Некоторые уже уехали на попутных грузовиках, кто-то еще проходит контроль. Говорят, сами таможенники помогали некоторым пристроиться в попутки.

— Я из Турции прилетел в Киев, еду домой, а тут хоба — и не пускают! — минчанин Дмитрий получил напоследок немного бесплатного экстрима. — Из-за этой ситуации на поезд опоздал, который в Минск идет. Теперь надо искать варианты... А деньги за билеты я и не буду пытаться вернуть, ведь, по идее, украинский перевозчик тут ни при чем, с кого требовать — непонятно.





«Я вам настоятельно рекомендую вернуться в Украину»

У минчанки Ларисы ситуация тоже интересная. Она с семьей отдыхала в Одессе, прибыла на «Новую Гуту» около 16:00 — аккурат перед тем, как захлопнулась граница. Их машина стояла в очереди на контроль третьей. А потом случилось необычное:

— Подошел наш пограничник и сказал: «Я вам настоятельно рекомендую вернуться в Украину». Это вообще что?! Мы просто не нашли что сказать. Он объяснил так: нас не будут пускать «по техническим причинам». Кстати, про «ковид» нам тогда никто не говорил. У меня такое чувство, что они сами не понимали, что происходит и им нечего было нам сказать.

Естественно, «возвращаться в Украину» нам не хотелось — стоим, ждем. За нами другие машины постепенно собираются...

Видели интересную ситуацию. Бывает, что эту границу люди переходят пешком — в белорусской стороны их подвозят, а на украинской стороне уже подбирает другой транспорт. И мы наблюдали, как от нас в Украину переходила пара девушек с коляской и женщина, может — мама. Она провела их, помогла сумки поднести — и возвращается в Беларусь. А ей — все, нельзя! Она удивляется: «А чего ж вы мне не сказали?..»

Дальше — больше. На пункте пропуска внезапно появился бывший кандидат в президенты Сергей Черечень! Оказывается, он стоял в той же очереди на въезд в страну.

— Собралась группа людей, пошли мы права качать, — продолжает Лариса. — Вышло вроде какое-то начальство их, но толку не получилось. Пограничники только сказали, что нельзя снимать, а по сути происходящего ничего не добавили. Ну а что можно выяснить у людей, которые, наверное, сами хотели бы что-то выяснить?..

Смеркалось. За Ларисой собралось не меньше десятка машин, остальное терялось в сумраке.

— Мы ходили периодически с вопросами, нам отвечали: «Начальству доложили, что здесь такая ситуация, будет решение». Я так и не поняла, какому они вообще начальству докладывали. И кто вообще запретил впускать белорусов домой...

Ситуация внезапно разрешилась около 18:30: стали пропускать с довольно тщательным досмотром. Женщина особо отмечает, что все общение было крайне вежливым — просто не очень информативным.