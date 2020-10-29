Кочанова и Черечень обсудили возможность диалога с гражданским обществом

«Возможность создания такой диалоговой площадки, где представители всех точек зрения смогут высказать свои мнения и услышать друг друга» обсудили председатель Совета Республики Наталья Кочанова и экс-кандидат в президенты, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» (БСДГ) Сергей Черечень. Встреча состоялась 28 октября, сообщил политик на своей странице в «Фейсбуке».





Черечень подчеркнул, что диалог «должен проходить не кулуарно, а открыто, в присутствии журналистов, и участвовать в нем должны все политические силы, представители гражданского общества и экспертного сообщества, независимо от того, нравятся ли они власти и друг другу».

«Наталья Кочанова выразила готовность попробовать начать диалог в таком формате. Мы приложим все усилия, чтобы этот диалог действительно начался и в нем приняли участие представители всех политических сил Беларуси, выражающие различные точки зрения. Без деления на "наших" и "чужих"», — написал Черечень.

Он подчеркнул, что «для людей с крайне разными позициями сесть за стол и разговаривать друг с другом всегда непросто». «Гораздо легче навешивать ярлыки и обмениваться заочными оскорблениями через телевизор и Telegram. Но у всех у нас одна страна — наша Беларусь. И если мы хотим найти способ жить в ней мирно, то единственный путь к этому — широкой, общенациональный диалог», — считает Черечень.

Пресс-служба верхней палаты Национального собрания сообщила, что на встрече достигнута договоренность о проведении Советом Республики и БСДГ круглого стола по вопросам конституционного строительства.

«Несколькими днями ранее партийный лидер обратился с просьбой к спикеру верхней палаты белорусского парламента обсудить в диалоговом формате наиболее актуальные общественно-политические аспекты развития страны, в том числе в рамках анонсированной конституционно-правовой реформы», — сказано в релизе.

Пресс-служба СР отмечает, что «подробно и конструктивно обсуждены вопросы организации и проведения диалоговых площадок, которые в настоящее время проходят по всей стране». «На встрече было отмечено, что в процесс дискуссий, затрагивающих наиболее важные вопросы, в том числе требующие своего разрешения на уровне Основного Закона, необходимо вовлекать как можно больше участников, представляющих все социальные слои белорусского общества», — говорится в сообщении.

Кочанова заявила, что «в ближайшее время информационное сопровождение процесса организации и проведения диалоговых площадок будет усилено — о времени и месте их проведения будет сообщаться заинтересованным максимально полно и оперативно».

По данным ЦИК, на президентских выборах Черечень получил 1,14% голосов.