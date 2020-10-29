В Куропатах проходит ежегодная акция «Ночь расстрелянных поэтов»

В урочище Куропаты под Минском на месте гибели жертв сталинских репрессий 1930-х годов поздним вечером 29 октября проходит памятная акция и литературные чтения «Ночь расстрелянных поэтов».





Преподаватель и литератор Анна Северинец в начале акции со сцены, установленной около центрального холма Куропат, напомнила, что 29 октября 1937 года в Куропатах было расстреляно более 100 белорусских культурных деятелей, ректорат БГУ, президиум Академии наук, наркомы, министры, поэты, писатели, критики, учителя, журналисты.

«Белорусская элита легла в одну куропатскую яму, — сказала Северинец. — Через 83 года после этой трагедии мы с вами своими глазами видим, своими сердцами чувствуем ту же самую тревогу, ужас, насилие и давление, которые когда-то узнали они».

«У сегодняшнего события — Ночи расстрелянных поэтов — есть еще одно название: "Куропаты — Окрестина — звенья одной цепи"», — отметила литератор.

После ее выступления актеры Купаловского театра, уволившиеся в знак протеста против давления на руководство театра и насилия в стране, зачитали имена расстрелянных в ночь на 30 октября 1937 года, а также погибших в результате протестов в 2020-м.

Супруга отбывающего 15-суточный арест общественного активиста Дмитрия Дашкевича Анастасия Дашкевич заявила, что «в 1937 году коммунистический режим уничтожал свой народ, который ему мешал, словно классовый враг». «В 2020 году уже белорусский режим пытает, избивает, арестовывает свой народ, — сказала она. — Все это могло повториться только потому, что когда-то, давно в конце 1980-х, когда рушилась империя зла, нам не было больно от гулагов, Куропат так, как больно теперь от Окрестина. Сильно болит. Мы видим родственников в синяках, письма политзаключенных у себя на столах, носим передачи в тюрьмы. И от этого больно».

«Но и теперь мы ходим по улицам, названным в честь преступников. Мы ходим мимо памятников палачам и людоедам и даже не думаем об этом. И не болит. А все это звенья одной цепи. Когда власть получает лицензию на насилие, когда власть ставит себя выше человеческой жизни, данной богом и являющейся величайшей ценностью. Но сейчас мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать, что придет время — оно уже близко, — когда преступники будут названы по именам, названы палачами и будут наказаны, а жертвы — оправданы и упокоены», — считает Дашкевич.

Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» приурочена к неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий, который демократическая общественность отмечает 29 октября. В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, было расстреляно более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.

Инициатор акции общественный активист Дмитрий Дашкевич был задержан 25 октября в Минске на воскресном марше «Народный ультиматум» и впоследствии арестован на 15 суток. На суде он заявил о бесчеловечных условиях содержания в минском изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. 29 октября его перевели в изолятор Барановичей.