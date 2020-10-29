Момент истины: По мнению Лукашенко, ни Караев, ни Вакульчик не справились с поставленной задачей

В четверг 29 октября Александр Лукашенко принял неожиданные кадровые решения. Руководителей МВД Юрия Караева и Совета безопасности Валерия Вакульчика он назначил своими помощниками-инспекторами по Гродненской и Брестской областях.





Новым министром внутренних дел стал Иван Кубраков, который до этого руководил ГУВД Мингорисполкома. О новом главе Совбеза пока не сообщается.





поинтересовался у экспертов, что означают эти перестановки высокопоставленных силовиков. UDF.BYу экспертов, что означают эти перестановки высокопоставленных силовиков.

«Караев и Вакульчик могли быть сторонниками более умеренных подходов»

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий





в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны остался недоволен работой высокопоставленных силовиков в кризисный момент.





«Кадровая ротация во многом обусловлена с одной стороны негативными оценками результатов деятельности данных фигур по стабилизации политической ситуации со стороны Лукашенко. А с другой стороны это решение может свидетельствовать об отсутствии консенсуса в военно-политическом руководстве по поводу поиска путей выхода из кризиса», – сказал Сивицкий.

Отсутствие консенсуса приводит к тому, что Александр Лукашенко пытается ротировать кадры.





«Под задачу жесткой стабилизации обстановки, с которой ни Караев, ни Вакульчик не справились с точки зрения Лукашенко. Вероятно, они могли быть сторонниками более умеренных подходов, несмотря на заявление того же Караева о готовности применять табельное оружие против протестующих», – считает Сивицкий.





По его мнению, силовым способом подавить протесты и урегулировать политический кризис невозможно, такой подход еще более способствует нарастанию протестных настроений.





«Для многих профессионалов в силовой среде это очевидно. Но это не значит, что такие оценки разделяются на уровне высшего руоководства», – полагает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.

«Мы видим введение особого порядка управления двумя областями»

Военный эксперт Александр Алесин в комментарии UDF.BY обратил внимание, что Караев и Вакульчик перемещаются в Гродненскую и Брестскую области, которые граничат с Польшей.





«Там накапливается протестный потенциал в виде людей, которые были тесно связаны с западной соседкой, возили-привозили оттуда горючее, сигареты и другие товары. Многие от этого бизнеса кормились. Но после введения ограничений белорусскими властями и наступления пандемии возникло много недовольных, которых можно причислить к безработным», – сказал Алесин.





Кроме того, белорусские власти не может не пугать активная работа Польши с этническими поляками в нашей стране.





«Обращает на себя внимание и то, что Лукашенко приказал резко расширить полномочия своих помощников. Я бы сказал, что Караев и Вакульчик уже не помощники президента, а его наместники. Из его слов выходит, что власть этих генерал-губернаторов выше власти гражданских губернаторов. Кроме того, и по опыту, и по политическому весу он стоят сейчас выше, чем новые руководители МВД и КГБ. Они получили возможность контактировать с Лукашенко индивидуально», – считает Алесин.





Эксперт полагает, что «мы видим введение особого порядка управления двумя пограничными областями».

Объясняется это не только накоплением там протестного потенциала, но и расположением в этих областях белорусского военного потенциала, а также предстоящим запуском БелАЭС в Островце, где хотят избежать провокаций.





Есть и другие причины, почему Караев поработал в должности руководителя МВД чуть больше года.









«Лукашенко передвигает Караева как фигуру, ставшую нерукопожатной. Министр все-таки политическая фигура, он должен иметь контакты с коллегами из других стран. Вместе с тем для Лукашенко он свою задачу выполнил. Его отставка состоялась уже после того, как сорвалась всебелорусская стачка. Власти считают, что прежний этап пройден и нет необходимости в грубом физическом подавлении протестов», – считает Алесин.





Возможно таким образом удастся несколько подлакировать имидж власти: «С Караеым ассоциировалась неоправданная жестокость».



