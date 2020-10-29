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Число DDoS-атак в третьем квартале года выросло в полтора раза

29.10.2020 21:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным "Лаборатории Касперского", с июля по сентябрь количество DDoS-атак во всём мире возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в третьем квартале был установлен годовой рекорд по числу DDoS-атак в день, пишет interfax.by

"Пиковая нагрузка пришлась на 2 июля: тогда решения компании зафиксировали 323 атаки. Предыдущий рекорд, 298 атак в день, был зарегистрирован 1 апреля. В среднем же в третьем квартале проводилось 106 атак в день, во втором — на 10 больше. По словам экспертов, это указывает на то, что объём мусорного трафика начал сокращаться, хотя по-прежнему остаётся значительным", - говорится в сообщении.

"Мы рекомендуем всем, кто ещё не реализовал соответствующие защитные меры, не откладывать этот вопрос, ведь к концу года активность злоумышленников традиционно идёт вверх", — прокомментировал представитель "Лаборатории Касперского" в Беларуси Дмитрий Кудревич.
 
 
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По данным "Лаборатории Касперского", с июля по сентябрь количество DDoS-атак во всём мире возросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
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