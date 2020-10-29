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Уволенному с Минского моторного завода профсоюзному активисту дали 15 суток ареста
Источник материала: Tut.by
Анастасия говорит, что не располагает информацией, где сейчас находится ее супруг. Об увольнении Андрея Комлика-Яматина стало известно 28 октября.
Ранее работники МЭТЗ им. В.И. Козлова сообщали, что 26 октября на территории предприятия произошел «спонтанный сбор, многие о нем не знали, порядка 50 человек собралось». С заводчанами встретился представитель профсоюза. Договорились после смены встретиться с руководством предприятия на проходной и обсудить условия забастовки. Однако после рабочей смены работники так и не дождались встречи с руководством. Некоторые из них вышли к проспекту Независимости, в руках у них были плакаты.
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Как сообщается, активиста судили по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
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