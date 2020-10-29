Уволенному с Минского моторного завода профсоюзному активисту дали 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Уволенному с Минского моторного завода председателю первичной организации профсоюза РЭП Андрею Комлику-Яматину сегодня дали 15 суток административного ареста. Об этом сообщила его супруга Анастасия. По ее словам, Андрея судили по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Анастасия говорит, что не располагает информацией, где сейчас находится ее супруг. Об увольнении Андрея Комлика-Яматина стало известно 28 октября. По мнению его отца Игоря Комлика, вероятной причиной увольнения стала профсоюзная деятельность Андрея.

Ранее работники МЭТЗ им. В.И. Козлова сообщали, что 26 октября на территории предприятия произошел «спонтанный сбор, многие о нем не знали, порядка 50 человек собралось». С заводчанами встретился представитель профсоюза. Договорились после смены встретиться с руководством предприятия на проходной и обсудить условия забастовки. Однако после рабочей смены работники так и не дождались встречи с руководством. Некоторые из них вышли к проспекту Независимости, в руках у них были плакаты.