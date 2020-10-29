ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чрезвычайный посол России в Беларуси Мезенцев: Путин четко и последовательно показывает особую поддержку белорусскому народу и руководству

29.10.2020 22:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в эфире телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного» Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказал свое мнение об «ультиматуме Запада» и поддержке Путиным белорусского руководства.

Дмитрий Мезенцев высказался об «ультиматуме Запада» в отношении Беларуси, который «провалился». По его мнению, это произошло, потому что ответили люди и заводы.

— Потому что они не забывают спокойствие, безопасность на улицах, чистоту городов и комфорт, — сказал он. — Важно, чтобы этот период, эта страница была перевернута. Важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть.

Посол Мезенцев отметил, что у России и Беларуси один пласт истории. А еще он добавил, что Владимир Путин поддерживает белорусский народ и руководство Беларуси.

— Почему некоторые белорусы ставят под сомнение те траты ради спокойствия и нынешней свободы и пытаются вернуться к тем нестабильным временам, перспектива которых совершенно неочевидна? Что касается президента Путина, он четко и последовательно на протяжении многих лет показывает особое расположение, особую поддержку белорусскому народу, руководству, Беларуси, — сказал Мезенцев. — Я думаю, что Беларусь и Россия имеют такую историю, такой набор интеллектуальных работ, что и это тоже заставит нас реагировать выверенно и не поддаваться на то, что делают из Литвы, из Польши, из Европы, из Соединенных Штатов. Мы не позволим себе быть такими наивными, чтобы считать, что вдруг то огромное, беспардонное давление, которое оказывалось на Россию и Беларусь, вмиг перемениться в пользу чего-то нового и будет консервировано как новый успех.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в эфире телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного» Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказал свое мнение об...
 
Новости дня
Новости разные
 
У "Мінскэнерга" расказалі пра прычыну яркіх успышак у раёне вуліцы Ціміразева
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.10.2020
Mir24.TV Belarus
29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика