Чрезвычайный посол России в Беларуси Мезенцев: Путин четко и последовательно показывает особую поддержку белорусскому народу и руководству

Источник материала: Onliner

Сегодня в эфире телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного» Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев высказал свое мнение об «ультиматуме Запада» и поддержке Путиным белорусского руководства.

Дмитрий Мезенцев высказался об «ультиматуме Запада» в отношении Беларуси, который «провалился». По его мнению, это произошло, потому что ответили люди и заводы.

— Потому что они не забывают спокойствие, безопасность на улицах, чистоту городов и комфорт, — сказал он. — Важно, чтобы этот период, эта страница была перевернута. Важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть.

Посол Мезенцев отметил, что у России и Беларуси один пласт истории. А еще он добавил, что Владимир Путин поддерживает белорусский народ и руководство Беларуси.

— Почему некоторые белорусы ставят под сомнение те траты ради спокойствия и нынешней свободы и пытаются вернуться к тем нестабильным временам, перспектива которых совершенно неочевидна? Что касается президента Путина, он четко и последовательно на протяжении многих лет показывает особое расположение, особую поддержку белорусскому народу, руководству, Беларуси, — сказал Мезенцев. — Я думаю, что Беларусь и Россия имеют такую историю, такой набор интеллектуальных работ, что и это тоже заставит нас реагировать выверенно и не поддаваться на то, что делают из Литвы, из Польши, из Европы, из Соединенных Штатов. Мы не позволим себе быть такими наивными, чтобы считать, что вдруг то огромное, беспардонное давление, которое оказывалось на Россию и Беларусь, вмиг перемениться в пользу чего-то нового и будет консервировано как новый успех.

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