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В Пинске задержан и отправлен отбывать 10-суточный арест журналист Виктор Ярошук
Источник материала: Навiны
В Пинске 29 октября задержан член Белорусской ассоциации журналистов Виктор Ярошук, сообщает пресс-служба БАЖ.
Суд Пинского района и Пинска 6 октября признал Ярошука виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии в городе 13 сентября. Тогда журналиста наказали 10 сутками административного ареста, однако задержан он не был.
Сейчас Ярошука задержали для отбывания наказания.
Таким образом, под арестом по административным делам в Беларуси сейчас находятся семь журналистов. Кроме Ярошука это Вадим Замировский, Дарья Спевак, Всеволод Зарубин (Улитко), Артем Майоров, Алесь Любенчук и Руслан Середюк.
Также сегодня Минский городской суд оставил в силе штраф в размере 405 рублей, наложенный на главного редактора сайта «Наша ніва» Егора Мартиновича 28 сентября по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий). Мартинович был задержан в Минске в ночь на 11 августа во время работы на акции протеста.
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В Пинске 29 октября задержан член Белорусской ассоциации журналистов Виктор Ярошук, сообщает пресс-служба БАЖ.
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