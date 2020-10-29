Сотни человек, в том числе иностранные дипломаты, пришли на «Ночь расстрелянных поэтов» в Куропаты

Сотни человек, в том числе иностранные дипломаты, пришли вечером 29 октября на ежегодную акцию «Ночь расстрелянных поэтов» в урочище Куропаты под Минском.





Преподаватель и литератор Анна Северинец в начале акции со сцены, установленной возле центрального холма Куропат, напомнила, что 29 октября 1937 года в урочище было расстреляно более 100 белорусских деятелей культуры, ректорат БГУ, президиум Академии наук, наркомы, министры, поэты, писатели, критики, учителя, журналисты.

«Белорусская элита легла в одну куропатскую яму, — сказала Северинец. — Через 83 года после этой трагедии мы с вами своими глазами видим, своими сердцами чувствуем ту же самую тревогу, ужас, насилие и давление, которые когда-то узнали они».

Супруга отбывающего 15-суточный арест общественного активиста Дмитрия Дашкевича Анастасия Дашкевич заявила, что «в 1937 году коммунистический режим уничтожал свой народ, который ему мешал, словно классовый враг». «В 2020 году уже белорусский режим пытает, избивает, арестовывает свой народ, — сказала она. — Все это могло повториться только потому, что когда-то, давно в конце 1980-х, когда рушилась империя зла, нам не было больно от гулагов, Куропат так, как больно теперь от Окрестина. Сильно болит. Мы видим родственников в синяках, письма политзаключенных у себя на столах, носим передачи в тюрьмы. И от этого больно».





Известная оппозиционная активистка Нина Багинская отметила, что в результате расстрелов в Беларуси, которые историки назвали конвейером смерти и кровавым потопом, были уничтожены десятки тысяч людей. «Беларусь упала на колени, забыла свой язык, свою нацию, — сказала Багинская. — Небольшое количество людей помнило это, они продолжали работу по возрождению нашей нации. И в конце концов это произошло в конце 1980-х годов. Люди поставили цель возродить свой язык и культуру, и мы начали эту работу. Но, к сожалению, это длилось недолго. С приходом к власти Лукашенко возрождение приостановилось, начался фашизм. В этом году он проявился в том, что нас уже не только сажали за решетку, как на протяжении 26 лет, он проявился в том, что людей снова начали расстреливать».

По словам Багинской, даже организаторы этой памятной акции «либо в изгнании, как Вячеслав Сивчик, либо за решеткой, как Дмитрий Дашкевич». «Это и есть продолжение уничтожения нашей нации, репрессии. (...) Но я вижу, что молодежь начала новый виток возрождения, она не боится сшить бело-красно-белые флаги, выходить на акции протеста», — сказала Багинская.

Литератор и политик Владимир Некляев отметил, что он сидел в той же тюрьме, в которой в 1937 году сидел расстрелянный поэт Валерий Моряков и другие репрессированные. «Я представлял, как они, зная о том, что происходит в той стране, где они были белорусскими поэтами, напрягались от каждого стука и шага за дверями, понимая, что это может быть последним, что они слышат, — сказал Некляев. — И я думал: сейчас я здесь, но так не боюсь, поскольку знаю, что не может быть того уже, что было с ними, что меня не заведут в подвал и не расстреляют. (...) Мы думали, все закончилось, никогда это не повторится, человечество идет вперед. Но движение вперед перемежается с откатами назад. Мы сейчас в таком откате. Сегодня нас снова могут расстреливать».

На акции также выступил протестантский епископ Леонид Вороненко.

После речей музыканты и литераторы стали зачитывать произведения репрессированных в 1937 году авторов, свои стихотворения, а также сочинения коллег, которые сейчас находятся за решеткой, осужденные по административным статьям или проходящие по уголовным делам.

В Куропатах присутствуют представители силовых структур, в происходящее они не вмешиваются.

Акция памяти «Ночь расстрелянных поэтов» приурочена к неофициальному Дню памяти жертв политических репрессий, который демократическая общественность отмечает 29 октября. В ночь на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, где сейчас размещается следственный изолятор КГБ, было расстреляно более 130 представителей белорусской элиты: ученые, литераторы, врачи, общественные деятели, управленцы, работники системы образования, строительства, промышленности, торговли.

Инициатор акции общественный активист Дмитрий Дашкевич был задержан 25 октября в Минске на воскресном марше «Народный ультиматум» и впоследствии арестован на 15 суток. На суде он заявил о бесчеловечных условиях содержания в минском изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина. 29 октября его перевели в изолятор Барановичей.