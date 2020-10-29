Экс-министр ЖКХ вышел на новую работу. И это не госслужба

Источник материала: Tut.by

Сегодня экс-министр ЖКХ Александр Терехов назначен гендиректором государственного производственного объединения «Минскстрой». К вечеру информация об этом появилась и на сайте объединения. Подробности — в материале.



Александр Терехов родился в 1978 году в Гомеле. Окончил БНТУ по специальности «промышленное и гражданское строительство» и Академию управления по специальности «государственное и местное управление». Работать начал в 1999 году мастером СУ-43 ОАО «Строительно-монтажный трест № 27» в Гомеле. Работал прорабом в СУ-43, затем главным инженером ПМК-11 ОАО «Строительно-монтажный трест № 27». В 2006—2011 годах — заместитель, первый заместитель, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома. С 2011-го по 2014-й был первым заместителем министра ЖКХ. В 2014—2020 годах — министром ЖКХ. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Государственное производственное объединение (ГПО) «Минскстрой» координирует работу около 20 строительных предприятий столицы и выступает самостоятельным заказчиком строительства. До начала октября 2020 года его возглавлял Игорь Скопцов, но он покинул пост по соглашению сторон. А потом руководство Мингорисполкома рассматривало несколько кандидатур на должность главы «Минскстроя».

В итоге остановились на экс-министре ЖКХ Александре Терехове, который возглавлял ведомство с 2014 по июнь 2020 года, когда Александр Лукашенко частично сменил состав правительства.

Деловые качества Терехова как руководителя строительной организации минским строителям пока не совсем ясны, потому что стройкой он занимался в Гомеле, а с 2006 года 14 лет был в системе ЖКХ. Но, учитывая его опыт управления системой ЖКХ, они рассчитывают, что он оперативно включится в работу.

Чем занимается «Минскстрой»?

Участниками ГПО «Минскстрой» являются 9 строительных и 6 специализированных организаций, 4 промышленных предприятия, 3 проектных и логистический центр, в которых работает около 20 тысяч человек. Например, это МАПИД, Завод эффективных промышленных конструкций, Минский домостроительный комбинат, стройтресты № 1, 4, 7, 35 и другие структуры.

Участники ГПО «Минскстрой» строят жилье, заводы, детские сады, больницы и поликлиники, театры, дворцы культуры, стадионы и другое. Например, они построили аквапарк «Лебяжий», минскую Ратушу, музей Великой Отечественной, Национальную библиотеку, общежития в Студенческой деревне, а также реконструировали театр Янки Купалы и Оперный театр.

Само же ГПО «Минскстрой» выступает заказчиком строительства как минимум микрорайонов Чижовка 6 и 6а, а также многоквартирного дома на улице Коллекторной. Кроме того, «Минскстрой» определен заказчиком застройки социальным жильем 24 гектаров в Новинках и в районе Запорожской площади.