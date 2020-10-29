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Экс-министра ЖКХ Александра Терехова назначили гендиректором «Минскстроя»

30.10.2020 06:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 29 октября информация о назначении Александра Терехова руководителем «Минскстроя» появилась на сайте объединения.

Экс-министра ЖКХ Александра Терехова назначили гендиректором «Минскстроя»
Источник: СТВ

Александр Терехов в 2011-2014 годах работал первым заместителем министра ЖКХ, в 2014-2020 — министром ЖКХ. До начала октября 2020 года «Минскстрой» возглавлял Игорь Скопцов, но он покинул пост по соглашению сторон. А потом руководство Мингорисполкома рассматривало несколько кандидатур. В итоге остановились на экс-министре ЖКХ.

Участниками ГПО «Минскстрой» являются девять строительных и шесть специализированных организаций, четыре промышленных предприятия, три проектных и логистический центр, в которых работает около 20 тысяч человек.

 
 
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Вечером 29 октября информация о назначении Александра Терехова руководителем «Минскстроя» появилась на сайте объединения.
 
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