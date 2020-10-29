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Погранкомитет Беларуси объяснил закрытие границы эпидемической обстановкой

30.10.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Погранкомитет Беларуси объяснил временное ограничение въезда на территорию синеокой отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины через наземные пункты пропуска «сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах».

Под ограничения не подпадают:

- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

 
Теги: Минск
 
 
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Погранкомитет Беларуси объяснил временное ограничение въезда на территорию синеокой отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины через...
 
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