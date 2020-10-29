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Погранкомитет Беларуси объяснил закрытие границы эпидемической обстановкой
Источник материала: АФН
Погранкомитет Беларуси объяснил временное ограничение въезда на территорию синеокой отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины через наземные пункты пропуска «сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах».
Под ограничения не подпадают:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
- члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
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Погранкомитет Беларуси объяснил временное ограничение въезда на территорию синеокой отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины через...
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