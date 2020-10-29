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У белорусского посольства в Москве задержали участницу пикета против политических репрессий

30.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве возле посольства Беларуси задержали активистку Анну Кречетову, стоявшую в одиночном пикете с плакатом "Нет политическим репрессиям!", пишет" ОВД-Инфо".

"Во время задержания полицейские протащили ее по асфальту", - сообщает проект.

Кречетову увезли в ОВД по району Басманный.

После задержания Кречетова сообщила, что полицейские запрещают ей говорить по телефону. С тех пор издание не может выйти с задержанной на связь. Вероятнее всего, силовики отобрали телефон.

В Беларуси после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста: участники акций считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи участников протестов подверглись преследованиям и насилию со стороны силовиков.
Акции вызвали резонанс и в России.
 
 
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В Москве возле посольства Беларуси задержали активистку Анну Кречетову, стоявшую в одиночном пикете с плакатом "Нет политическим репрессиям!", пишет" ОВД-Инфо".
 
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