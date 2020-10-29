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Цитата дня. Санитары без границ. Писатель Виктор Мартинович о закрытых границах
Источник материала: Партизан
Опубликовано в i
“События сегодняшнего дня (внезапное, без предупреждения, закрытие границ в т. ч. для соотечественников, "меры по непризнанию зарубежных дипломов") наводят на мысль, что кроме голубых касок ООН нужны международные силы быстрого психиатрического реагирования, эдакие "Санитары без границ".
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