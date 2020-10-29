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Карбалевич о закрытии границ: Беларусь ускоренными темпами приближается к Северной Корее

30.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуацию с закрытием границ прокомментировал политолог Валерий Карбалевич

Карбалевич о закрытии границ: Беларусь ускоренными темпами приближается к Северной Корее
Информация о зыкрытии границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной стала полной неожиданностью для всех. Сделано это было в худших белорусских традициях. Здесь правовой абсурд в кубе, пишет Валерий Карбалевич в своем телеграм-канале.

Во-первых, в цивилизованных странах о закрытии границы объявляется заранее, называют дату, чтобы все могли подготовиться. В Беларуси это сделано неожиданно, вдруг, явочным порядком.

Во-вторых, в нормальных странах такое решение принимается неким правовым актом высших органов власти. Хотя бы решением правительства. В нашем случае об этом сообщил представитель пограничного комитета в устной форме. Судя по всему, никакого документа до сих пор нет.

В-третьих, несколько часов в страну не пускали граждан Беларуси. Что является полным правовым произволом.

Зачем? Весной Беларусь была единственной страной Европы, которая не закрывала границ. Лукашенко этим сильно гордился.

Объяснение пограничников (в связи с эпидемиологической ситуацией) не выдерживает критики. Ведь, с Россией почему-то не закрывают границу. Также не прерываются железнодорожное и авиасообщение.


Думаю, на самом деле причина здесь политическая. Несколько дней назад представители пограничного комитета сообщали, что не пропустили в Беларусь каких-то подозрительных людей из Литвы или Польши, которые, наверное, ехали, чтобы осуществить здесь революцию.

То есть нынешнее решение о закрытии границы свидетельствует о том, в каком нервном состоянии находится высшее руководство государства. Оно сначала создает какую-то пропагандистскую картинку про иностранное вмешательство. А потом само начинает верить в свой миф и на этом основании принимает реальные решения. 

Круг замыкается. Беларусь ускоренными темпами приближается к Северной Корее.
 
 
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Ситуацию с закрытием границ прокомментировал политолог Валерий Карбалевич
 
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