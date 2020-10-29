ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь вся Беларусь - ИВC на Окрестина - закрыли всех разом

30.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тихановская прокомментировала ситуацию с закрытием белорусских границ.

"Режим разрушает себя, — пишет telegram.org Тихановская. — И закрытие границ, и очередные назначения — это сигналы ослабления власти. Он принимает непоследовательные решения, потому что он в панике".


Светлана Тихановская / @tsikhanouskaya


Светлана Тихановская считает, что, "пытаясь изолировать Беларусь", официальный Минск "изолирует свою власть и теряет лояльность сторонников". Она убеждена, что это все последствия протестов, поэтому их нужно продолжать.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тихановская прокомментировала ситуацию с закрытием белорусских границ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фоторепортаж: в Куропатах проходит "Ночь расстрелянных поэтов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика