«Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу». Учитель из Жодино расплакалась, прочитав сочинение ученика

В Жодинской школе учитель предложила своим ученикам написать сочинение на вольную тему — помечтать о будущем.





— Я прочла это сочинение и расплакалась. Но не потому, что ребенок допустил много ошибок. У меня дрогнуло сердце от того, как ребенок чувствует то, что сейчас происходит в нашем обществе. У него сразу после выборов были задержаны близкие, он хорошо знает ситуацию, в которой мы все сейчас живем,— рассказала она EX-PRESS.BY.





Публикуем сочинение — орфография и пунктуация сохранены:





«Аднажды ўсе беларусы жылі ў міры і гармоніі но потым былі выбары і ізбралі Лукашэнка. Ўсе было вроде харашо первыя 3 года. А после он какухай паехаў, начаў паніжаць зарплаты, врал как дышал. Прашло несалькі лет і людзі не маглі цярпець і началі мітінгі устраіваць. Амон быў за Лукашэнка патамушто у ніх былі харошіе дзеньгі. Прашол год і все такі его выгналі з должнасті і паставілі Тіхановскую. Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу».







