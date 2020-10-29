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«Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу». Учитель из Жодино расплакалась, прочитав сочинение ученика

30.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

EX-PRESS.BY публикует школьное сочинение полностью. Там и в самом деле есть от чего рассплакаться.

В Жодинской школе учитель предложила своим ученикам написать сочинение на вольную тему — помечтать о будущем.

— Я прочла это сочинение и расплакалась. Но не потому, что ребенок допустил много ошибок. У меня дрогнуло сердце от того, как ребенок чувствует то, что сейчас происходит в нашем обществе. У него сразу после выборов были задержаны близкие, он хорошо знает ситуацию, в которой мы все сейчас живем,— рассказала она EX-PRESS.BY.

Публикуем сочинение — орфография и пунктуация сохранены:

«Аднажды ўсе беларусы жылі ў міры і гармоніі но потым былі выбары і ізбралі Лукашэнка. Ўсе было вроде харашо первыя 3 года. А после он какухай паехаў, начаў паніжаць зарплаты, врал как дышал. Прашло несалькі лет і людзі не маглі цярпець і началі мітінгі устраіваць. Амон быў за Лукашэнка патамушто у ніх былі харошіе дзеньгі. Прашол год і все такі  его выгналі з должнасті і паставілі Тіхановскую. Теперь людзі могут жіть спакойна і есть бульбу».
 
 
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EX-PRESS.BY публикует школьное сочинение полностью. Там и в самом деле есть от чего рассплакаться.
 
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