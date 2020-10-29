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Яркие вспышки на электроподстанции напугали минчан – видео
30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Короткое замыкание произошло на подстанции Минских электрических сетей, расположенной на улице Тимирязева.
Как рассказали в РЭС, вышел из строя один из кабелей. Там также заверили, что авария опасности не представляет, ее последствия уже устраняются.
Согласно официальной информации Минскэнерго, из-за повреждения кабельной линии 10 кВ произошло отключение некоторых потребителей на улицах Ольшевского и Лынькова. К настоящему времени электроснабжение на этих улицах восстановлено.
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Жители Минска вечером в четверг наблюдали яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Смотрите на видео кадры, сделанные очевидцами.
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