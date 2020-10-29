Яркие вспышки на электроподстанции напугали минчан – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Короткое замыкание произошло на подстанции Минских электрических сетей, расположенной на улице Тимирязева.

Как рассказали в РЭС, вышел из строя один из кабелей. Там также заверили, что авария опасности не представляет, ее последствия уже устраняются.

Согласно официальной информации Минскэнерго, из-за повреждения кабельной линии 10 кВ произошло отключение некоторых потребителей на улицах Ольшевского и Лынькова. К настоящему времени электроснабжение на этих улицах восстановлено.