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Яркие вспышки на электроподстанции напугали минчан – видео

30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Короткое замыкание произошло на подстанции Минских электрических сетей, расположенной на улице Тимирязева.

Как рассказали в РЭС, вышел из строя один из кабелей. Там также заверили, что авария опасности не представляет, ее последствия уже устраняются.

Согласно официальной информации Минскэнерго, из-за повреждения кабельной линии 10 кВ произошло отключение некоторых потребителей на улицах Ольшевского и Лынькова. К настоящему времени электроснабжение на этих улицах восстановлено.

 
 
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Жители Минска вечером в четверг наблюдали яркие вспышки в районе улицы Тимирязева. Смотрите на видео кадры, сделанные очевидцами.
 
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