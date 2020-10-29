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Какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт, рассказал врач
30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт - Sputnik. Полностью отказываться от алкоголя необязательно, но безвредные для здоровья дозы алкоголя очень маленькие, напомнил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Пирогова Михаил Гиляров.
По его словам, единой и относительно безопасной дозы алкоголя, которая была бы универсальной для каждого, попросту не существует. Стоит учитывать как общее состояние здоровья и уже имеющийся опыт, так и пол каждого конкретного человека.
"Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие: взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин еще меньше, в два раза", – рассказал медик на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.
Он также добавил, что даже незначительное превышение этих доз существенно увеличивает риск развития инсульта и других проблем с сердцем.
Напомним, Россия
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Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается во всем мире 29 октября.
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