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Какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт, рассказал врач

30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт - Sputnik. Полностью отказываться от алкоголя необязательно, но безвредные для здоровья дозы алкоголя очень маленькие, напомнил заместитель главного врача ГКБ № 1 имени Пирогова Михаил Гиляров.

По его словам, единой и относительно безопасной дозы алкоголя, которая была бы универсальной для каждого, попросту не существует. Стоит учитывать как общее состояние здоровья и уже имеющийся опыт, так и пол каждого конкретного человека. 

© Sputnik
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"Позиция должна быть такова: если человек совсем не употребляет алкоголь, то не надо и начинать даже в малых дозах. Дозы эти реально очень маленькие: взрослому мужчине где-то 140 граммов алкоголя, то есть грубо говоря, половина бутылки пива в день, не более того... А для женщин еще меньше, в два раза", – рассказал медик на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с инсультом.

Он также добавил, что даже незначительное превышение этих доз существенно увеличивает риск развития инсульта и других проблем с сердцем.

Напомним, Россия входит в топ-10 самых "пьющих" стран в мире. В среднем россияне ежегодно выпивают 11,1 литра на душу населения. Страной с самым высоким потреблением алкоголя оказалась Литва (12,3 литра). В первой тройке также расположились Австрия (11,8 литра) и Франция (11,7).

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Теги: Минск
 
 
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Всемирный день борьбы с инсультом ежегодно отмечается во всем мире 29 октября.
 
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