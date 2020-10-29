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Завершен первый этап вакцинации белорусских добровольцев от COVID-19
30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт – Sputnik. Вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Беларуси, завершена, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ.
© Sputnik / Алексей Майшев
"В рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек), компонент 2 по состоянию на 29 октября получили уже 11 участников", – говорится в сообщении.
За всеми участниками испытаний ведется наблюдение в течение 180 дней: в ходе исследования оценивают эффективность, иммуногенность и безопасность препарата.
Как ранее сообщал Sputnik, желание
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К настоящему времени первый компонент российской вакцины от коронавируса введен всем ста добровольцам.
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