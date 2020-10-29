Завершен первый этап вакцинации белорусских добровольцев от COVID-19

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 окт – Sputnik. Вакцинация первым компонентом "Спутника V" всех добровольцев, испытывающих вакцину в Беларуси, завершена, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава РФ.

"В рамках двойного-слепого плацебо-контролируемого клинического исследования вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь завершена вакцинация компонентом 1 (провакцинировано 100 человек), компонент 2 по состоянию на 29 октября получили уже 11 участников", – говорится в сообщении.

За всеми участниками испытаний ведется наблюдение в течение 180 дней: в ходе исследования оценивают эффективность, иммуногенность и безопасность препарата.

Как ранее сообщал Sputnik, желание участвовать в испытаниях выразили около четырех тысяч белорусов. Начали вводить препарат добровольцам 1 октября

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