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В Наровле продают дворец Горваттов. Цену снизили уже на 80%
Источник материала: Tut.by
В Наровле продается главная достопримечательность — дворец Горваттов. Объявление
Дворцово-парковый ансамбль белорусского Полесья середины XIX века пытаются продать уже не первый год. На этот раз стартовую цену лота снизили на 80% и она составит 50 816 рублей.
Покупателю предлагают двухэтажное здание дворца общей площадью около 1,5 тыс. м² и участок площадью более одного гектара с правом аренды сроком на 50 лет.
По условиям договора, участок должен использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.
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Дворцово-парковый ансамбль белорусского Полесья середины XIX века пытаются продать уже не первый год.
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