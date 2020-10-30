В Наровле продают дворец Горваттов. Цену снизили уже на 80%

Источник материала: Tut.by

В Наровле продается главная достопримечательность — дворец Горваттов. Объявление размещено на сайте Белорусской универсальной товарной биржи. Электронные торги пройдут 12 ноября.

Дворцово-парковый ансамбль белорусского Полесья середины XIX века пытаются продать уже не первый год. На этот раз стартовую цену лота снизили на 80% и она составит 50 816 рублей.

Покупателю предлагают двухэтажное здание дворца общей площадью около 1,5 тыс. м² и участок площадью более одного гектара с правом аренды сроком на 50 лет.

По условиям договора, участок должен использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма.