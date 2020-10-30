Источник материала: Mir24.TV Belarus

От идеи до воплощения: в Минске завершился форум вузов Союзного государства. В нем принимали участие сотни студентов и преподавателей из институтов и университетов технологического профиля. Они представили свои проекты и посетили крупные компании страны, рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На заводе эти роботы заменяют сотни человек. Поднимают тяжелые детали и за секунды соединяют их. Так в сварочном цехе создают кузов автомобиля. Ставят сиденья, прикручивают двери, устанавливают стекла. Четыре минуты – и новое белорусско-китайское авто готово. На экспорт производитель отправляет почти две трети продукции. Основной покупатель – Россия.

«В этом году объем поставок составил где-то 120 миллионов долларов. И российский рынок сейчас демонстрирует хорошую потребность в автомобилях. Мы видим хороший спрос в этом году», – отметил директор завода «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский.

Промышленный туризм как продолжение дискуссии. В рамках форума вузов студенты, преподаватели и журналисты из Беларуси и России посетили индустриальный парк «Великий камень». Площадь научно-технического кластера – свыше 110 квадратных километров, как у Парижа. Здесь уже открыты российские производства. На рынок стран экономической пятерки в технопарке очень рассчитывают.

«И наши китайские партнеры, и другие инвесторы, а их здесь 14 стран сейчас, они видят перспективу евразийского экономического союза как перспективу сбыта своей продукции. Именно евразийское пространство с точки зрения экономики наиболее перспективно и выгодно нашим компаниям», – сказал глава администрации парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

Среди резидентов индустриального парка белорусско-китайское предприятие по изготовлению дизельных двигателей стандарта Евро-5 и Евро-6. Но пока большинство комплектующих – китайские. Задача – делать больше запчастей в Беларуси и России. Так экономичнее, говорит руководство компании. Есть потребность и в специалистах.

«Китайских специалистов уже мало: у нас пять или шесть человек, остальные у нас – белорусские. В России у нас много сервисных центров, около 70-ти, в Беларуси тоже», – рассказал заместитель директора завода по технологии и производству Синь Чжихай.



Дефицит кадров – проблема почти всех крупных производств. Потому белорусские вузы с каждым годом увеличивают наборы на технические специальности. Эту тему широко обсуждали на форуме вузов в Минске, во время круглых столов и семинаров. Вывод: спрос на инженеров и впредь будет расти. Также на форуме Союзного государства отметили лучших участников. Авторы самых интересных стартапов получат финансовую помощь на воплощение идей в жизнь.

Форум вузов научно-технологического профиля прошел в девятый раз. Мероприятие проводится при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.