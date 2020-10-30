Почти 40 валютных вкладов для тех, кто рискнет отнести деньги в банк надолго

Источник материала: Tut.by

Прошедший месяц на рынке долгосрочных валютных вкладов наблюдалось затишье. Новых вкладов не появлялось, а ставки по существующим стояли на месте. FINANCE.TUT.BY собрал лучшие варианты вкладов сроком от 1 года и посчитал, сколько будут приносить такие инвестиции.



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Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 29 октября.

Безотзывные вклады в валюте на год

В этой категории собраны 13 вкладов под 2,3% годовых в долларах. В некоторых банках, например, Банке Дабрабыт и БНБ-Банке, ставка зависит от способа оформления вклада. Традиционно по вкладам, оформленным онлайн, ставки более высокие. Если вы еще не клиент банка, то для регистрации не обязательно идти в отделение. Достаточно скачать мобильное приложение и пройти регистрацию через МСИ (межбанковская система идентификации).

Доходность вкладов в евро на порядок ниже. Самая высокая ставка — 1,3%.

Кроме процентной ставки критериями выбора вклада будет наличие капитализации, возможность внесения дополнительных взносов и доступность первоначального взноса. Среди вкладов в таблице самый большой взнос предусмотрен в Paritetbank — минимум тысяча долларов. В других банках оформить вклад можно с первоначальным взносом от 10 до 100 долларов.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 13 месяцев 2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да БНБ-Банк,

Вклад в будущее 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я надежен 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да Paritetbank,

Клевер 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Отличный 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт плюс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Smart Люкс 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Под 2% аналогичный вклад можно открыть в Белинвестбанке. А самая низкая ставка на рынке — 0,35% годовых.

Отзывные вклады в валюте на год

В этой категории собраны вклады с возможностью досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика. Процентные ставки по ним не превышают 0,75% для вкладов в долларах и 0,5% для вкладов в евро. Минимальные ставки — 0,1% годовых.

Семерка лучших предложений представлена в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да Технобанк,

е-Успешный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Ставки стартуют с 0,1% годовых и достигают 0,5%.

Безотзывные вклады в валюте на два-три года

Также изменения не коснулись самых долгосрочных депозитов. С начала осени ставки держатся в диапазоне от 0,45% до 2,3%. При этом мы насчитали 13 вкладов под самую высокую ставку.

Чтобы открыть вклад, первоначальный взнос должен быть от 5 до 100 долларов. Самый низкий порог в Банке Дабрабыт при оформлении вклада онлайн. В обзор был включен депозит БТА Банка с ежедневной капитализацией и минимальным взносом 1000 долларов. Для тех, кто хотел бы открыть вклад в этом банке на меньшую сумму доступен вклад «БТА Профит» на 24 месяца под 2,3% с ежемесячной капитализацией.

Самые лояльные условия по возможности пополнять вклад в Цептер Банке . Срок и сумма пополнения не ограничены. Примерно в течение первого года можно будет делать взносы во вклады Банка БелВЭБ , Белагропромбанка , Беларусбанка , БНБ-Банка и РРБ-Банка .

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор 2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчет 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Лучшее будущее 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да РРБ-Банк,

На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный 2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение и Формула успеха 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да Беларусбанк,

Классик 2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да БТА Банк,

Я реален 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная МТБанк,

Актуальный 2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да Paritetbank,

Капитал 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Технобанк,

Интернет-депозит e-Фурор 2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Верный расчет 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет Цептер Банк,

Цептер Соната 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Самая низкая ставка на данный момент в этом сегменте — 0,45% по вкладам в долларах.

Отзывные вклады в валюте на два-три года

Лучшие условия отмечены в семи банках. Как и в прошлом месяце, ставка по доллару достигает 0,75%, по евро — 0,5% годовых. В течение первых 23−24 месяцев можно пополнять вклады Альфа-Банка , Банка БелВЭБ , Банке Решение и БТА Банка .

Подробнее об условиях вкладов в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Отзывный на 24 месяца 0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да Альфа-Банк,

Альфа-Вклад в иностранной валюте 0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да Банк БелВЭБ,

Универсальный с плавающей ставкой 0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

БТА Копилка 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да Технобанк,

Новая вершина 0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

По другим вкладам на 2−3 года ставки начинаются с 0,1%.

Подоходным налогом в 13% будут облагаться валютные вклады сроком до 2 лет. Если положить на вклад 1000 долларов на 13 месяцев под 2,3%, то за это время удастся заработать около 21−22 долларов в виде процентов. При сроке хранения вклада 2 года налог взиматься не будет, а сумма процентов составит примерно 47 долларов. Итоговая сумма процентов будет зависеть от пополнения вклада, наличия капитализации и ее частоты, а также точного срока хранения вклада.