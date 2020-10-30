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Почти 40 валютных вкладов для тех, кто рискнет отнести деньги в банк надолго

30.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедший месяц на рынке долгосрочных валютных вкладов наблюдалось затишье. Новых вкладов не появлялось, а ставки по существующим стояли на месте. FINANCE.TUT.BY собрал лучшие варианты вкладов сроком от 1 года и посчитал, сколько будут приносить такие инвестиции.


фото с сайта: pixabay.com

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице отсортированы по доходности в долларах и алфавиту. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро.

Данные актуальны по состоянию на 18.00, 29 октября.

Безотзывные вклады в валюте на год

В этой категории собраны 13 вкладов под 2,3% годовых в долларах. В некоторых банках, например, Банке Дабрабыт и БНБ-Банке, ставка зависит от способа оформления вклада. Традиционно по вкладам, оформленным онлайн, ставки более высокие. Если вы еще не клиент банка, то для регистрации не обязательно идти в отделение. Достаточно скачать мобильное приложение и пройти регистрацию через МСИ (межбанковская система идентификации).

Доходность вкладов в евро на порядок ниже. Самая высокая ставка — 1,3%.

Кроме процентной ставки критериями выбора вклада будет наличие капитализации, возможность внесения дополнительных взносов и доступность первоначального взноса. Среди вкладов в таблице самый большой взнос предусмотрен в Paritetbank — минимум тысяча долларов. В других банках оформить вклад можно с первоначальным взносом от 10 до 100 долларов.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

2,3% в USD (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Под 2% аналогичный вклад можно открыть в Белинвестбанке. А самая низкая ставка на рынке — 0,35% годовых.

Отзывные вклады в валюте на год

В этой категории собраны вклады с возможностью досрочного расторжения договора по инициативе вкладчика. Процентные ставки по ним не превышают 0,75% для вкладов в долларах и 0,5% для вкладов в евро. Минимальные ставки — 0,1% годовых.

Семерка лучших предложений представлена в таблице.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Ставки стартуют с 0,1% годовых и достигают 0,5%.

Безотзывные вклады в валюте на два-три года

Также изменения не коснулись самых долгосрочных депозитов. С начала осени ставки держатся в диапазоне от 0,45% до 2,3%. При этом мы насчитали 13 вкладов под самую высокую ставку.

Чтобы открыть вклад, первоначальный взнос должен быть от 5 до 100 долларов. Самый низкий порог в Банке Дабрабыт при оформлении вклада онлайн. В обзор был включен депозит БТА Банка с ежедневной капитализацией и минимальным взносом 1000 долларов. Для тех, кто хотел бы открыть вклад в этом банке на меньшую сумму доступен вклад «БТА Профит» на 24 месяца под 2,3% с ежемесячной капитализацией.

Самые лояльные условия по возможности пополнять вклад в Цептер Банке. Срок и сумма пополнения не ограничены. Примерно в течение первого года можно будет делать взносы во вклады Банка БелВЭБ, Белагропромбанка, Беларусбанка, БНБ-Банка и РРБ-Банка.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный

2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчет

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный

2,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение и Формула успеха

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчет

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Самая низкая ставка на данный момент в этом сегменте — 0,45% по вкладам в долларах.

Отзывные вклады в валюте на два-три года

Лучшие условия отмечены в семи банках. Как и в прошлом месяце, ставка по доллару достигает 0,75%, по евро — 0,5% годовых. В течение первых 23−24 месяцев можно пополнять вклады Альфа-Банка, Банка БелВЭБ, Банке Решение и БТА Банка.

Подробнее об условиях вкладов в таблице.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

0,75% в USD (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

По другим вкладам на 2−3 года ставки начинаются с 0,1%.

Подоходным налогом в 13% будут облагаться валютные вклады сроком до 2 лет. Если положить на вклад 1000 долларов на 13 месяцев под 2,3%, то за это время удастся заработать около 21−22 долларов в виде процентов. При сроке хранения вклада 2 года налог взиматься не будет, а сумма процентов составит примерно 47 долларов.

Итоговая сумма процентов будет зависеть от пополнения вклада, наличия капитализации и ее частоты, а также точного срока хранения вклада.

 
 
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Прошедший месяц на рынке долгосрочных валютных вкладов наблюдалось затишье. Новых вкладов не появлялось, а ставки по существующим стояли на месте.
 
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