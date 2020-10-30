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Беларусь ожидают фронтальные разделы
Источник материала: Навiны
В пятницу, 30 октября, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы.
По прогнозам синоптиков, будет преобладать облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди. Местами сохранится туман.
Ветер южный с переходом на западный умеренный. Погода в регионах:
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В пятницу, 30 октября, погоду на территории Беларуси будут определять фронтальные разделы.
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