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Посол РФ: сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство

30.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о существовании «невероятной угрозы» со стороны НАТО в отношении РФ и ее союзников.

Посол РФ: сегодня танки нацелены на Беларусь и Союзное государство
Фото носит иллюстративный характер

«Сегодня танки нацелены на Беларусь, Союзное государство, у ближайшей границы Беларуси, — сказал дипломат в эфире программы «Марков. Ничего личного» телеканала ОНТ, показанной вечером 29 октября. — Сегодня в балтийских странах — куда мы, ленинградские ребята, ездили с удовольствием в выходные, в каникулы, встречались с нашими сверстниками, кто с нами учился из прибалтийских республик, — мы видим контингент войск НАТО. Коварное (мало примеров такого нечестивого пренебрежения своим словом) решение выдвигать НАТО к границам России».

По мнению Мезенцева, «сегодня мы видим маргинализацию международного диалога, пренебрежение не просто данным словом, а нормами международного права». «Такого масштаба пренебрежение, что это есть невероятная угроза безопасности нашей страны, Российской Федерации и ближайших союзников», — заявил он.

Посол России уверен, что массовые протесты в Беларуси направлены против Союзного государства. «Поддержка Беларуси и 9,5-миллионного народа (со стороны РФ. — БелаПАН.), — в экономическом плане, в гуманитарном, в союзническом, обеспечивая безопасность внешних границ, а значит, внутренней жизни… Потому что сегодня раскачивание — это в том числе попытка взлома безопасности, в том числе антитеррористической безопасности, единого Союзного государства», — считает Мезенцев.

 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил о существовании «невероятной угрозы» со стороны НАТО в отношении РФ и ее союзников.
 
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