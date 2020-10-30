В каких случаях работника могут (не)уволить за нарушение дисциплины

Если работник совершит дисциплинарный проступок, ему придется писать объяснительную, а нанимателю — решать, как наказывать виновного.





Ситуации, когда проступок приведет или не приведет к увольнению, для Naviny.by рассматривает юрист фирмы Legaltax Надежда Смахтина.

Был бы проступок, а наказание найдется

Нанимателю разрешено применять к работникам, которые нарушают трудовую дисциплину, так называемые меры дисциплинарного взыскания.

Справка. Дисциплинарной ответственности работников посвящены восемь статей в главе 14 Трудового кодекса.

Дисциплинарным проступком считается противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей по контракту или трудовому законодательству.

Право выбирать меру ответственности тоже принадлежит нанимателю.

При выборе он должен учитывать тяжесть проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующую работу и поведение работника на производстве.

«Негрубые» проступки, которые вдобавок совершены однократно, не могут повлечь за собой увольнение работника.

За совершение такого проступка наниматель может, например, сделать замечание, объявить выговор, лишить работника стимулирующих выплат (премии).

За нарушения уволить могут не всегда

В некоторых случаях из-за однократного нарушения дисциплины работника могут уволить — решение, опять же, остается за нанимателем.

Пять случаев, которые отнесены к грубому нарушению работником своих обязанностей, перечислены в пункте 7 статьи 42 ТК.

Кроме того, такие случаи названы в подпункте 6.2. пункта 6 декрета № 5 от 15 декабря 2014 года — их здесь тоже пять.

Так, за грубый дисциплинарный проступок (например, прогул или появление пьяным на работе) наниматель может уволить работника сразу, причем даже если проступок совершен впервые.

В то же время за некоторые проступки наниматель может уволить работника, только если этот поступок совершен повторно.

Эти случаи перечислены в той же статье 42 ТК и пункте 6 декрета № 5. Например, за неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин могут уволить работника, который имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание.

К дисциплинарной ответственности работник, безусловно, будет привлечен в случае, если он:

- появится на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или если будет распивать спиртные напитки (принимать наркотики, психотропы) в рабочее время или по месту работы;

- нарушит требования по охране труда, в результате чего другие работники получили увечья или погибли.

Но даже в результате таких серьезных, грубых нарушений у нанимателя нет прямой обязанности уволить работника. Наниматель обязан лишь привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

Решение принято — что дальше?

Работник, который нарушил трудовую дисциплину, должен написать объяснительную.

Поскольку нарушение дисциплины, влекущее увольнение, в большинстве случаев сопряжено с дискредитирующими обстоятельствами, наниматель должен провести внутреннюю проверку. По ее результатам будет принято решение об увольнении.

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Если сотрудник, который совершил дисциплинарный проступок, не согласен с увольнением, он может обратиться с иском в суд, чтобы добиться или восстановления на работе, или изменения формулировки увольнения.

Подать иск необходимо в течение месяца со дня получения копии приказа об увольнении или трудовой книжки.

Такие споры рассматриваются непосредственно в суде. Поэтому до суда работнику не нужно обращаться в комиссию по трудовым спорам.

При рассмотрении индивидуальных трудовых споров работники освобождены от уплаты судебных расходов.