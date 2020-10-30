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Турфирма стала доставкой, а хостел — коливингом. Вот что еще помогло этим предпринимателям устоять в кризис
30.10.2020 08:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Уже сейчас в Минске, наравне с другими европейскими городами, активно используются новые платежные технологии. Потребители могут быстро и удобно совершать расчеты за товары и услуги при помощи телефонов, часов, колец и браслетов. Так вместе с компанией
В рамках совместного спецпроекта с компанией Visa мы поговорили с основателями разных стартапов, которые сумели трансформировать свой бизнес, преодолев трудности, возникшие во время пандемии. Они рассказали, как кризис «подстегнул» их к запуску новых проектов или усилению существующих идей и какую роль в этом сыграли новые платежные технологии.
Мы также поговорили со Светланой Чирвой, региональным менеджером Visa в Беларуси, Украине и Молдове, о последних изменениях городской среды и лидерстве Беларуси в этом направлении, а также о том, как такие новые решения для бизнеса, как Tap to Phone, помогают бизнесу идти в ногу со временем.
Все самое интересное — в нашем интерактивном видео!
Создание комфортного ежедневного опыта использования платежных технологий — одна из главных целей
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Турфирма стала доставкой, а хостел — коливингом. Вот что еще помогло этим предпринимателям устоять в кризис
Уже сейчас в Минске, наравне с другими европейскими городами, активно используются новые платежные технологии. Потребители могут быстро и удобно совершать...
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