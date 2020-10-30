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Турфирма стала доставкой, а хостел — коливингом. Вот что еще помогло этим предпринимателям устоять в кризис

30.10.2020 08:17 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Турфирма стала доставкой, а хостел — коливингом. Вот что еще помогло этим предпринимателям устоять в кризис
Фото: probusiness.io

Уже сейчас в Минске, наравне с другими европейскими городами, активно используются новые платежные технологии. Потребители могут быстро и удобно совершать расчеты за товары и услуги при помощи телефонов, часов, колец и браслетов. Так вместе с компанией Visa — активным участником внедрения сервисов для городской мобильности — предприниматели воплощают в жизнь решения для умной городской среды и делают повседневную жизнь удобнее.

 

В рамках совместного спецпроекта с компанией Visa мы поговорили с основателями разных стартапов, которые сумели трансформировать свой бизнес, преодолев трудности, возникшие во время пандемии. Они рассказали, как кризис «подстегнул» их к запуску новых проектов или усилению существующих идей и какую роль в этом сыграли новые платежные технологии.

Мы также поговорили со Светланой Чирвой, региональным менеджером Visa в Беларуси, Украине и Молдове, о последних изменениях городской среды и лидерстве Беларуси в этом направлении, а также о том, как такие новые решения для бизнеса, как Tap to Phone, помогают бизнесу идти в ногу со временем.

Все самое интересное — в нашем интерактивном видео!

Создание комфортного ежедневного опыта использования платежных технологий — одна из главных целей Visa. Достичь улучшения качества жизни горожан можно с помощью внедрения инноваций в повседневную реальность, которую предприниматели, регуляторы и провайдеры могут сделать намного удобнее благодаря плодотворному сотрудничеству.

 

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Теги: Минск
 
 
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Уже сейчас в Минске, наравне с другими европейскими городами, активно используются новые платежные технологии. Потребители могут быстро и удобно совершать...
 
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