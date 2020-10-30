Рост доллара замедлился — это значит, что вмешался Нацбанк? Спрашиваем у экономиста

Источник материала: Onliner

С понедельника доллар не прекращает расти. В среду американская валюта и вовсе набрала больше 4 копеек, в четверг рост немного замедлился, но все равно доллар прибавил больше 2 копеек — и это на фоне падения нефти марки Brent до $37 за баррель. Многие читатели начали предполагать, что в ситуацию не мог не вмешаться регулятор. Так ли это? Выясняем со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом.

— В прошлый раз мы говорили, что, кроме падения цен на нефть, на курс повлияло также окончание периода уплаты налогов. Всегда ли это событие так влияет на курс?

— Это более-менее регулярная история. Но рост курсов валют может сильно отличаться. Последние два месяца (с начала сентября) белорусский рубль укреплялся. Поэтому снижение, наблюдавшееся в последние три дня, достаточно заметное. Оно не рекордное (в августе были дни, когда валютная корзина могла расти и на 1% в день), но ежедневный рост корзины в среднем на полпроцента достаточно ощутим.





— Влиял ли Нацбанк на ход вчерашних торгов? Можно ли это понять по каким-то показателям на бирже?

— Интервенции бывают тогда, когда идет сильное падение белорусского рубля. Причем не тогда, когда по отдельности растет доллар или евро, а тогда, когда растет стоимость валютной корзины в целом. Последние три дня, включая сегодняшний, корзина росла в цене приблизительно на полпроцента. Много это или мало для того, чтобы Нацбанк делал интервенции или как-то сглаживал колебания курса, точно не известно. Потому что регулятор не раскрывает свой алгоритм, не объясняет, когда он начинает вмешиваться. Причем делает он это намеренно. Не раскрывает он и то, сколько валюты продает на торгах в случае таких интервенций.





Но по ощущениям рост корзины примерно на полпроцента в день — это как раз тот уровень, когда Национальный банк вполне может вмешиваться. Кстати говоря, в четверг в очередной раз объемы торгов на бирже были не очень большие — больше, чем во вторник и в среду, но на уровне среднедневных. Продолжается рост курсов иностранных валют на достаточно низких объемах. Это говорит о том, что если Нацбанк и вмешивался, то много тратить не пришлось.

— До какого момента регулятор может вмешиваться в курс? До того, пока уровень ЗВР не станет критичным?

— Чисто теоретически, если будет такой же большой спрос, как в августе, то опять можно кучу денег на это потратить. Здесь у Нацбанка может быть два варианта, что брать за приоритет: сохранение ЗВР или стабильность курса. Можно, грубо говоря, пересмотреть свою формулу и меньше выходить с интервенциями при выросшем спросе на валюту. В этом случае удастся сэкономить резервы, но курс вырастет сильнее.





А может быть, Нацбанк жестко придерживается этой формулы и не будет ничего пересматривать. Тогда спрос, подобный августовскому, приведет к такой же трате резервов. Но те шаги, которые Нацбанк уже предпринял, прекратив выдавать банкам кредиты овернайт, привели к ситуации, что такого спроса, как в августе, может не быть вообще. В августе много валюты покупали предприятия на кредитные деньги. Банки кредитовались по относительно низкой ставке у Нацбанка, эти деньги брали у банков взаймы предприятия и покупали валюту. При отсутствии кредитов овернайт эта схема работать уже не будет.

Тут есть еще один важный момент, о котором все забывают. Говорят, мол, ой, население и предприятия там чего-то боятся, поэтому валюта будет расти. Но на самом деле, чтобы валюта росла, мало чего-то бояться или чего-то ждать. От опасений курс не вырастет. Нужно, чтобы у кого-то на рынке было много рублей, чтобы покупать валюту. Чтобы произошел очередной обвал, нужен какой-то рост количества белорусских рублей или у населения, или у предприятий, или у банков. У населения особо больше рублей не стало: зарплаты в два последних месяца падают даже в номинальном выражении.





Почему говорят о связи печатного станка и девальвации? Если предприятиям, которые сегодня бедствуют и не имеют денег на покупку валюты, каким-то указом напечатают рубли и раздадут, то завтра эти рубли окажутся на бирже в виде спроса на валюту. Пока этого не происходит, соответственно, и спрос будет ограничен тем, сколько рублей есть у предприятий и у людей. Это естественным образом сдерживает спрос на валюту и обвал белорусского рубля.

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