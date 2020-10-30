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Море, башни, зарплата €1000. Так живет русский город в Эстонии с квартирами от €7500

30.10.2020 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Нарва находится на самой границе с Россией, в 170 км. от Санкт-Петербурга, и подавляющее большинство жителей в нем — русские. Как это получилось? С начала Эстония не по своей воле стала советской республикой. Затем, во время Второй мировой войны, Нарву заняли нацисты. Затем — снова советские войска. Во время войны весь исторический центр города был разрушен. Бывшим горожанам, которые бежали от оккупации, а после хотели вернуться на родину, почему-то не дали этого сделать.

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Продолжаем исследовать карту соседних стран на предмет недорогих квартир в классных местах, надеясь, что вам не захочется туда уехать навсегда. Сегодняшнее...
 
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