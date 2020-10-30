Американский аукцион приходит в Беларусь. Что это значит?

Источник материала: Onliner «Копарт» и «иншуранс» — два крупнейших американских аукциона, о которых слышал каждый белорус, хоть раз покупавший (присматривавший) автомобиль в США. За последние год-полтора спрос на машины из-за океана сильно вырос. Емкость рынка в РБ некоторые участники оценивают в 30—40 тысяч. На этом фоне Insurance Auto Auctions (IAA) объявил о создании маркетингового альянса с одной из белорусских компаний. Что это значит?

Почему Америка?

Почему именно американский рынок в последние годы стал привлекательным для белорусских покупателей, говорилось не раз. Ключевую роль сыграла низкая стоимость поврежденных автомобилей.

Не отпугивает даже выбор машины по фотографиям, длительный процесс доставки и необходимость вкладываться в ремонт.

А после вступления в силу 140-го указа и объявления льготной растаможки на электромобили спрос на «американцев» только вырос.

В США все устроено таким образом, чтобы обновление автомобилей происходило постоянно. Это выгодно рынку, включающему множество игроков. Чем чаще американцы покупают машины, тем больше банки выдают кредитов. В автосалонах продажи растут. А страховые компании исправно оформляют новые полисы.

Отчасти поэтому существуют довольно жесткие стандарты относительно признания автомобиля погибшим (есть такое понятие у страховщиков и автоэкспертов). Повреждения кузова, которые в Беларуси вряд ли кто-то посчитает критичными, становятся поводом для списания машины в утиль. Мол, нецелесообразно, да и небезопасно ездить на таком транспортном средстве.

Однако под пресс предприимчивые американцы автомобили не пускают, несмотря на статус «salvage» (в переводе «утиль»), а продают через аукционы. Для бережливых и хозяйственных белорусов это возможность занедорого приобрести и привести в порядок «немного помятую машину».

IAA: 2,5 миллиона автомобилей в год, 175 площадок по всей стране

В США два крупнейших автомобильных аукциона — Copart и Insurance Auto Auctions . На днях в Минске состоялась конференция, на которой было объявлено, что IAA приходит в Беларусь. Заявление прозвучало из уст вице-президента компании Дэна Оскарсона, который присутствовал виртуально (из-за пандемии, по его словам, он приехать в Беларусь не смог, хотя очень хотел).





Топ-менеджер напомнил, что IAA основана в 1992 году, начиналась с пяти маленьких площадок. А сейчас их по всей стране 175. В доказательство на экран вывели карту США, на которой было отмечено расположение аукционов. «В центре страны мы практически не присутствуем, поскольку там живет мало людей», — прокомментировал слайд спикер.

Собравшимся, среди которых в основном были представители компаний, занимающихся ввозом автомобилей из США, была продемонстрирована типичная площадка: маленький офис и огромная парковка, заставленная машинами. Многие транспортные средства забирают прямо с места ДТП после осмотра сотрудниками страховой компании.

Каждую неделю компания продает около 48 тысяч автомобилей. А в год — около 2,5 миллиона.

— У нас спрашивают: почему бы не отремонтировать машину после ДТП? — продолжил Дэн Оскарсон. — Однако не всегда это выгодно. После повреждения автомобиль дешевеет на стоимость работ и запчастей, а в США это стоит дорого.

В качестве примера он привел такие данные: стоимость кузовных работ и покраски составляет в Америке в среднем $65 в час, ремонт шасси — $95 в час, механические работы — $100 в час.

«Онлайн-аукцион — это равная для всех возможность купить качественный автомобиль, построенный для американского рынка. Если это будет Kia, то, скорее всего, с кожаным салоном, автоматической трансмиссией и современными системами безопасности», — подбадривал собравшихся Дэн Оскарсон.

Во время стрима вице-президент IAA признал, что Беларусь никогда не была большим игроком. Однако последние год-два топ-менеджер стал присматриваться к нашем рынку, и до недавнего времени оценивал его как растущий.

На конференции практически не шла речь о политических и экономических событиях в РБ. Хотя спикер все же заметил: «При выравнивании ситуации продажи вырастут».

Руководитель посольства США в Минске: «Это один из элементов работы по поддержке суверенной Беларуси»

О том, какое значение имеет приход американского аукциона в РБ, говорит тот факт, что на конференции присутствовал руководитель посольства США в Минске.

— Деловые отношения по своей сути являются связями между людьми, — подчеркнул Джеффри Джюк. — Они укрепляют двусторонние американо-белорусские отношения и помогают интегрировать Беларусь в международное сообщество.



Джеффри Джюк

«Это один из элементов нашей более широкой работы по поддержке суверенной, независимой Беларуси по мере того, как ее народ работает над укреплением демократических принципов. И ключевой частью данной работы является построение в Беларуси успешной экономики, интегрированной в глобальный рынок», — отметил руководитель посольства США в РБ.

Также Джеффри Джюк заявил, что посольство видит растущий интерес американских компаний к нашей стране и постоянно ищет способы расширения деловых связей.

Маркетинговый партнер. Что это значит?

На конференции было объявлено, что Insurance Auto Auctions выбрала маркетингового партнера в Беларуси. Им стала компания AutoGroup.

— Маркетинговый партнер — это тот, кто представляет IAA на местном рынке, — объяснил Дэн Оскарсон. — Он будет помогать в выборе автомобиля, оплате, доставке и так далее.

Честно говоря, до конца не ясно, чем это будет отличаться от тех услуг, которые предоставляют несколько компаний на белорусском рынке на протяжении последних лет.

— Будет ли AutoGroup иметь некие дополнительные скидки за счет нового статуса? — попробовал добиться ясности один из зрителей. — Сэкономить можно будет только при отказе от покупки машины, — ответил вице-президент американской компании.

Ключи, отсутствующие фары и больше фото

Специфика выбора автомобилей из США заключается в том, что часто о состоянии автомобиля приходится догадываться по снимкам, причем не всегда качественным. В результате каждый пиксель фото рассматривается под лупой, и это вовсе не гарантия того, что удастся обнаружить все повреждения.

Когда ведущий предложил задавать вопросы представителю IAA, в зале поднялось много рук. Так, представитель одной из компаний, занимающихся ввозом автомобилей из США, спросил по поводу отсутствующих катализаторов, дескать, как так выходит.





Его поддержали остальные присутствующие на конференции, заметив, что иногда автомобили приезжали, например, без задних фар, хотя на аукционных фото они присутствовали.

— Все имеющиеся детали мы стараемся передавать клиенту. Нам они не нужны, их просто негде хранить, — принялся объяснять Дэн Оскарсон. — Однако комплектность и наличие посторонних повреждений должен проверить водитель, который забирает автомобиль с площадки аукциона.

Также дилеры попросили IAA чаще обновлять снимки. На некоторых машинах, прибывших в американский порт (у служб доставки существует практика оформления фотоотчета), они замечали незадекларированные повреждения. По их мнению, они могли возникнуть в результате неоднократного перемещения автомобилей с помощью погрузчика еще на площадке аукциона.

Отдельно обсуждался вопрос о наличии ключей. Один из присутствовавших в зале упомянул, что не раз автомобили прибывали без этой важной детали, особенно часто — Tesla.

— Это как бриллиант, который легко потерять, — согласился вице-президент IAA. — Например, цена ключа для нового Mercedes может составлять от $1400 до 2000. К тому же понадобится время, чтобы его заказать. Мы собираемся этому моменту уделять особое внимание.

В частности, он сообщил, что теперь сотрудники аукциона обязательно будут отдельно делать фото ключа, а сам его прикреплять с помощью металлического хомута к рулевому колесу.

Дэн Оскарсон также пообещал, что при оформлении лота в фототаблицу станут включать снимок днища. Это особенно актуально в случае приобретения электромобиля, у которого батарея как правило располагается в нижней части автомобиля

Еще представители дилеров попросили проводить авторизацию машин, которые были «доведены до ума» местными перекупщиками и вновь были выставлены по более высокой цене на аукционе. Однако во время небольшой дискуссии пришли к выводу, что это маловероятно.

Приход американского аукциона в Беларусь выглядит несколько вразрез нынешней информационной повестки в Беларуси. В то же время эксперты предлагают смотреть на это под другим углом: как позитивный повод в меняющейся стране.