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Американский аукцион приходит в Беларусь. Что это значит?

30.10.2020 08:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Копарт» и «иншуранс» — два крупнейших американских аукциона, о которых слышал каждый белорус, хоть раз покупавший (присматривавший) автомобиль в США. За последние год-полтора спрос на машины из-за океана сильно вырос. Емкость рынка в РБ некоторые участники оценивают в 30—40 тысяч. На этом фоне Insurance Auto Auctions (IAA) объявил о создании маркетингового альянса с одной из белорусских компаний. Что это значит?

Почему Америка?

Почему именно американский рынок в последние годы стал привлекательным для белорусских покупателей, говорилось не раз. Ключевую роль сыграла низкая стоимость поврежденных автомобилей.

Не отпугивает даже выбор машины по фотографиям, длительный процесс доставки и необходимость вкладываться в ремонт.

А после вступления в силу 140-го указа и объявления льготной растаможки на электромобили спрос на «американцев» только вырос.

В США все устроено таким образом, чтобы обновление автомобилей происходило постоянно. Это выгодно рынку, включающему множество игроков. Чем чаще американцы покупают машины, тем больше банки выдают кредитов. В автосалонах продажи растут. А страховые компании исправно оформляют новые полисы.

Отчасти поэтому существуют довольно жесткие стандарты относительно признания автомобиля погибшим (есть такое понятие у страховщиков и автоэкспертов). Повреждения кузова, которые в Беларуси вряд ли кто-то посчитает критичными, становятся поводом для списания машины в утиль. Мол, нецелесообразно, да и небезопасно ездить на таком транспортном средстве.

Однако под пресс предприимчивые американцы автомобили не пускают, несмотря на статус «salvage» (в переводе «утиль»), а продают через аукционы. Для бережливых и хозяйственных белорусов это возможность занедорого приобрести и привести в порядок «немного помятую машину».

IAA: 2,5 миллиона автомобилей в год, 175 площадок по всей стране

В США два крупнейших автомобильных аукциона — Copart и Insurance Auto Auctions. На днях в Минске состоялась конференция, на которой было объявлено, что IAA приходит в Беларусь. Заявление прозвучало из уст вице-президента компании Дэна Оскарсона, который присутствовал виртуально (из-за пандемии, по его словам, он приехать в Беларусь не смог, хотя очень хотел).

Американский аукцион приходит в Беларусь. Что это значит?

Топ-менеджер напомнил, что IAA основана в 1992 году, начиналась с пяти маленьких площадок. А сейчас их по всей стране 175. В доказательство на экран вывели карту США, на которой было отмечено расположение аукционов. «В центре страны мы практически не присутствуем, поскольку там живет мало людей», — прокомментировал слайд спикер.

Собравшимся, среди которых в основном были представители компаний, занимающихся ввозом автомобилей из США, была продемонстрирована типичная площадка: маленький офис и огромная парковка, заставленная машинами. Многие транспортные средства забирают прямо с места ДТП после осмотра сотрудниками страховой компании.

Каждую неделю компания продает около 48 тысяч автомобилей. А в год — около 2,5 миллиона.

— У нас спрашивают: почему бы не отремонтировать машину после ДТП? — продолжил Дэн Оскарсон. — Однако не всегда это выгодно. После повреждения автомобиль дешевеет на стоимость работ и запчастей, а в США это стоит дорого.

В качестве примера он привел такие данные: стоимость кузовных работ и покраски составляет в Америке в среднем $65 в час, ремонт шасси — $95 в час, механические работы — $100 в час.

«Онлайн-аукцион — это равная для всех возможность купить качественный автомобиль, построенный для американского рынка. Если это будет Kia, то, скорее всего, с кожаным салоном, автоматической трансмиссией и современными системами безопасности», — подбадривал собравшихся Дэн Оскарсон.

Во время стрима вице-президент IAA признал, что Беларусь никогда не была большим игроком. Однако последние год-два топ-менеджер стал присматриваться к нашем рынку, и до недавнего времени оценивал его как растущий.

На конференции практически не шла речь о политических и экономических событиях в РБ. Хотя спикер все же заметил: «При выравнивании ситуации продажи вырастут».

Руководитель посольства США в Минске: «Это один из элементов работы по поддержке суверенной Беларуси»

О том, какое значение имеет приход американского аукциона в РБ, говорит тот факт, что на конференции присутствовал руководитель посольства США в Минске.

— Деловые отношения по своей сути являются связями между людьми, — подчеркнул Джеффри Джюк. — Они укрепляют двусторонние американо-белорусские отношения и помогают интегрировать Беларусь в международное сообщество.

Американский аукцион приходит в Беларусь. Что это значит?
Джеффри Джюк
«Это один из элементов нашей более широкой работы по поддержке суверенной, независимой Беларуси по мере того, как ее народ работает над укреплением демократических принципов. И ключевой частью данной работы является построение в Беларуси успешной экономики, интегрированной в глобальный рынок», — отметил руководитель посольства США в РБ.

Также Джеффри Джюк заявил, что посольство видит растущий интерес американских компаний к нашей стране и постоянно ищет способы расширения деловых связей.

Маркетинговый партнер. Что это значит?

На конференции было объявлено, что Insurance Auto Auctions выбрала маркетингового партнера в Беларуси. Им стала компания AutoGroup.

— Маркетинговый партнер — это тот, кто представляет IAA на местном рынке, — объяснил Дэн Оскарсон. — Он будет помогать в выборе автомобиля, оплате, доставке и так далее.

Честно говоря, до конца не ясно, чем это будет отличаться от тех услуг, которые предоставляют несколько компаний на белорусском рынке на протяжении последних лет.

— Будет ли AutoGroup иметь некие дополнительные скидки за счет нового статуса? — попробовал добиться ясности один из зрителей.

— Сэкономить можно будет только при отказе от покупки машины, — ответил вице-президент американской компании.

Ключи, отсутствующие фары и больше фото

Специфика выбора автомобилей из США заключается в том, что часто о состоянии автомобиля приходится догадываться по снимкам, причем не всегда качественным. В результате каждый пиксель фото рассматривается под лупой, и это вовсе не гарантия того, что удастся обнаружить все повреждения.

Когда ведущий предложил задавать вопросы представителю IAA, в зале поднялось много рук. Так, представитель одной из компаний, занимающихся ввозом автомобилей из США, спросил по поводу отсутствующих катализаторов, дескать, как так выходит.

Американский аукцион приходит в Беларусь. Что это значит?
Его поддержали остальные присутствующие на конференции, заметив, что иногда автомобили приезжали, например, без задних фар, хотя на аукционных фото они присутствовали.

— Все имеющиеся детали мы стараемся передавать клиенту. Нам они не нужны, их просто негде хранить, — принялся объяснять Дэн Оскарсон. — Однако комплектность и наличие посторонних повреждений должен проверить водитель, который забирает автомобиль с площадки аукциона.

Также дилеры попросили IAA чаще обновлять снимки. На некоторых машинах, прибывших в американский порт (у служб доставки существует практика оформления фотоотчета), они замечали незадекларированные повреждения. По их мнению, они могли возникнуть в результате неоднократного перемещения автомобилей с помощью погрузчика еще на площадке аукциона.

Отдельно обсуждался вопрос о наличии ключей. Один из присутствовавших в зале упомянул, что не раз автомобили прибывали без этой важной детали, особенно часто — Tesla.

— Это как бриллиант, который легко потерять, — согласился вице-президент IAA. — Например, цена ключа для нового Mercedes может составлять от $1400 до 2000. К тому же понадобится время, чтобы его заказать. Мы собираемся этому моменту уделять особое внимание.

В частности, он сообщил, что теперь сотрудники аукциона обязательно будут отдельно делать фото ключа, а сам его прикреплять с помощью металлического хомута к рулевому колесу.

Дэн Оскарсон также пообещал, что при оформлении лота в фототаблицу станут включать снимок днища. Это особенно актуально в случае приобретения электромобиля, у которого батарея как правило располагается в нижней части автомобиля

Еще представители дилеров попросили проводить авторизацию машин, которые были «доведены до ума» местными перекупщиками и вновь были выставлены по более высокой цене на аукционе. Однако во время небольшой дискуссии пришли к выводу, что это маловероятно.

Приход американского аукциона в Беларусь выглядит несколько вразрез нынешней информационной повестки в Беларуси. В то же время эксперты предлагают смотреть на это под другим углом: как позитивный повод в меняющейся стране.

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Теги: Минск
 
 
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«Копарт» и «иншуранс» — два крупнейших американских аукциона, о которых слышал каждый белорус, хоть раз покупавший (присматривавший) автомобиль в США....
 
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