Отмороженный какой-то. Ищем слабые стороны нового холодильника и способы сохранить старый

Источник материала: Onliner Домашняя бытовая техника имеет интересную особенность: обычно ее покупают всерьез и надолго. В первую очередь это касается телевизоров, стиральных машин и холодильников. Про стиралки мы уже рассказывали , телевизоры — отдельная тема, а в этот раз узнаем о слабых сторонах холодильников. Забегая вперед, уточним: их почти нет.

Точнее, это не слабые стороны, а особенности работы, которые часто проявляются через энное количество лет у любого устройства. Как показывает практика, чаще всего техника без проблем отходит гарантийный срок, а сложности начинаются уже потом. Проще говоря, если ваш большой белый (или другого цвета) друг продержался год из положенных двух-трех, то шансы, что он выйдет из строя в обозримом будущем, — 50 на 50.

На что обратить внимание при выборе холодильника

Габариты. Производители часто добавляют в спецификацию какое-то количество миллиметров про запас, что нужно иметь в виду, когда вы планируете плотно установить куда-то устройство (оно может быть чуть-чуть меньше). Стандартным считается размер 60×60 сантиметров .

Другие — «широкие» и «узкие» . Обращайте внимание на высоту , особенно если вы ставите холодильник в существующую кухню: мало ли шкафчик висит и каждый сантиметр на счету. Старайтесь все же оставлять место для движения воздуха, если это не встраиваемая модель (но тогда вентиляцию должна обеспечить конструкция мебели).





Есть также холодильники с уменьшенной глубиной — такие не выступают за стандартную столешницу и находятся вровень с ней.

Дверцы. Side-by-side — две двери по бокам и на всю высоту, открывающиеся вовне. «Французские» — две двери, как у side-by-side, но внизу есть морозильник с отдельной дверцей — получается эдакий «комод». И стандартные одно-, двух- и трехкамерные с морозилкой вверху или внизу, с одной дверцей на каждый отсек.

Конструкция дверей может быть разной: в одном случае сбоку от холодильника требуется дополнительное пространство, чтобы не мешать открытию, в других дверца открывается в пределах ширины холодильника.

Холодильники side-by-side и с «французскими» дверцами не рекомендуют ставить рядом со стеной (в углу, например). К тому же их холодильные камеры не слишком широкие — коробка с пиццей может не влезть. Имеется заметный разброс температуры внизу и вверху камер.



«Французский» вариант

Side-by-side

Распашные на две стороны — side-by-side и «французские» — подойдут для частного дома или квартиры с очень большой кухней. Такие холодильники походят на шкаф. При выборе нужно определиться, с какой стороны удобнее открывать дверцу (для «обычных» холодильников): часто их можно перевешивать с правой стенки на левую, но не всегда.

Камеры в «обычных» холодильниках: морозильная предназначена для длительного хранения продуктов (−18…−24), холодильная — для свежих и незамораживаемых продуктов (+4…+8), камера «нулевой зоны свежести» (−1…+3) — для хранения продуктов, которые не хочется замораживать, но и готовить прямо сейчас не планируется. В современных холодильниках «нулевая зона свежести» может находиться прямо в холодильной камере, а не за отдельной дверцей.

Морозилка вверху означает, что она небольшого размера. Это вариант для тех, кому нужно сэкономить на холодильнике. Зато неудобно пользоваться основной камерой, особенно ее нижней частью. Морозилка внизу означает, что вы будете там нечастым гостем (по крайней мере в самых нижних ящиках).





Полочки, ящички. Могут двигаться на салазках (менее удобно, более шумно) либо на роликах. Лучше выбирать конструкцию, которая позволяет менять высоту полок. Стеклянные полки проще содержать в чистоте. Пазы для полок могут иметь конструкцию, упрощающую их снятие.

Системы No Frost и аналогичные могут стать дополнительным источником шума, в том числе за счет наличия дополнительных вентиляторов. Они также сказываются на цене холодильников. Последнее актуально и для «плюшек» в виде раздельного «климат-контроля», генератора льда, емкости для охлажденной воды, Wi-Fi , Bluetooth и тому подобного (решите: вы точно будете этим пользоваться или это для похвастаться?).

Указанный объем не всегда означает, что его получится занять: при его указании не учитываются полки, ящики, неудобные выступы и так далее. Разница может доходить до 25—30%.

Указанный уровень шума может не учитывать шум от дополнительных вентиляторов и работы дополнительных систем.

Компактный холодильник можно выбрать, только если другие варианты невозможны. Или если он нужен вам для хранения холодного чая.

Если вы ставите холодильник на балконе, подумайте, получится ли его потом оттуда достать (при поломке, замене).

Выбирайте холодильники известных и зарекомендовавших себя брендов.

А рассказать о проблемных моментах согласился Александр (вот его страничка на «Барахолке Onliner» ), который уже много лет занимается ремонтом холодильников и морозильников — через его руки прошло с полтора десятка тысяч этих устройств.

Слушайте консультанта в магазине, но не верьте всему

При выборе холодильника не стоит всецело поддаваться уговорам консультантов в магазине. Они, по словам Александра, предлагают то, что выгоднее продать им, то, что попросил производитель или представитель бренда. Поэтому в один месяц «лучшим» окажется холодильник «торговой марки А», а в другой — «торговой марки Б».





— Холодильники за $500 и за $1,5 тыс. будут холодить одинаково — и там, и там будет −18 градусов в морозилке. «Более качественных» или «менее качественных» градусов не бывает. Это при выборе телевизора можно доплатить за матрицу — будут другие разрешение и картинка, — добавляет наш собеседник.

Чем проще, тем лучше. И чем грозит No Frost?

— Какой холодильник выбрать? Я бы выбирал попроще. Мне, например, не сложно раз в полгода его отключить, разморозить, помыть.

Вообще, есть два основных типа холодильников: «обычный» (капельный, который нужно регулярно размораживать) и с системой No Frost (разморозки не требует).

Первый надежнее за счет простоты и дешевле в случае ремонта. Там стоит компрессор, терморегулятор, система трубок. В системе No Frost компонентов намного больше: помимо того, что представлено в «обычном» холодильнике, есть один или два нагревателя, два или три дополнительных температурных датчика, таймер оттайки либо вообще электронное управление. Рано или поздно все это может потребовать обслуживания.





Система, предотвращающая образование льда и инея, может работать отдельно для камер (холодильной и морозильной) либо для всего холодильника разом. Это влияет на цену, а также на алгоритм обслуживания. Есть расхожее заблуждение, что при наличии системы No Frost холодильник якобы можно не отключать годами: вам все равно придется его как минимум мыть.

Слабые стороны системы No Frost. Она может сбоить по ряду причин: например, из-за отключения электричества, после чего сбиваются циклы работы системы охлаждения — это потребует перенастройки системы, так как она не будет понимать, какой цикл запускать. Второй момент — обветривание продуктов, особенно в морозилке. Поэтому хранить их лучше в плотно закрытой таре.

Сильные стороны системы No Frost. Холодильник требует намного меньше ухода, температура равномерная по всей камере.

Линейный и инверторный компрессоры — какой тише? И боятся ли они котов?

— Есть два типа компрессоров: опять же «обычный» (линейный) и инверторный. Первый более дешевый, замена такого обойдется рублей в 200—250, инверторного — примерно в 800 рублей.

Плюс инвертора в том, что он работает с разной мощностью в зависимости от заданной температуры. Говорят, что они более тихие. Это так, но только поначалу. Спустя пару лет они начинают заметно шуметь.

Кроме того, хоть производитель и заявляет 10 лет гарантии, они очень боятся перегрева. Если дома есть домашнее животное, то сзади забивается шерсть (на моей практике почему-то чаще всего такое происходит с LG), пыль, компрессор перегревается и выходит из строя. Это может произойти достаточно быстро — года за три, — рассказывает Александр.





В случае перегрева, если он случился из-за условной кошачьей шерсти и пыли, 10-летняя гарантия не поможет.

— Чтобы бороться с этим, необходимо чистить конденсатор — в старых холодильниках это такая черная решетка сзади. Он может быть спрятан в теплоизоляции на задней стенке холодильника (тогда доступа к нему нет) либо же внизу около компрессора в «скомканном» виде и с вентилятором, который продувает через него воздух.

Александр отметил, что теплообменник необходимо чистить в любом холодильнике: чем он чище, тем устройство лучше морозит и потребляет меньше электричества.

Чем больше компрессоров, тем лучше?

— Есть одно- и двухкомпрессорные холодильники. Плюсы — у холодильника две независимые камеры, их можно отключать по отдельности. Минусы — компрессор рано или поздно сгорит, и один, и второй — соответственно, придется менять два, а не один, — говорит Александр.

В то же время «пробег» отдельного компрессора в теории ниже, что увеличивает его ресурс.

Опять же для масс-маркета это не слишком актуальный параметр. Многие производители отказались от использования нескольких компрессоров, чаще парами их устанавливают в по-настоящему большие холодильники. И дорогие.

Если коротко: не ориентируйтесь на количество компрессоров.





Хлопать ли дверцей? И есть ли там «автодожим»?

Нет. Но закрывать дверцу надо.

Поэтому холодильник рекомендуют ставить с небольшим уклоном назад — тогда дверца будет закрываться почти сама. В некоторых конструкциях предусмотрен аналог доводчика, который при определенном положении (с десяток градусов) «притягивает» дверцу. А вот ощущение «всасывания», когда дверца прилипает к своему месту, возникает за счет разницы температуры и давления. Поэтому, если дернуть только что закрытую дверцу, она поддается с трудом — лучше подождать секунд 10—15.

Есть и электропривод дверей , но это уже не масс-маркет.

Плюс нужно следить за состоянием уплотнительной резинки: она должна быть эластичной, чистой и без повреждений.

Почему резинка портится? Это ПВХ, который со временем высыхает, становится хрупким, не присасывает. Плюс на резинку могут постоянно попадать вода, масло и так далее.





— В некоторых холодильниках резинки на дверях меняются легко — на том же «Атланте». Там просто паз. А есть холодильники, например, Indesit, у которых резинка не заменяется: она впаяна в дверь. Ее надо срезать и закладывать новую, а потом закручивать саморезами. Проблематичный ремонт, хотя сама резинка стоит недорого.

Что будет, если не закрыть дверцу на ночь?

— Может, ничего и не случится. Холодильник с No Frost наверняка собьется с «ритма», — поясняет Александр. — Это грозит в первую очередь повышенным энергопотреблением и перегревом компрессора.

Класс энергоэффективности — это важно? И при чем тут полезный объем?

Класс энергоэффективности достигается компрессором и теплоизоляцией. В некоторых моделях высокий класс может негативно сказаться на полезном объеме: дают о себе знать толстые стенки. Поэтому, например, полезный объем у холодильника под два метра высотой с высоким классом энергоэффективности и у более приземистого аппарата с низкой энергоэффективностью будет одинаковый.

Новые теплоизоляционные материалы, впрочем, более тонкие, поэтому просто нужно иметь данный аспект в виду.

Что касается непосредственно энергоэффективности, то чем она выше , тем меньше холодильник потребляет энергии. Все просто.





Самые неприятные проблемы

— Утечка фреона — самая популярная, сложная и дорогостоящая поломка. На втором месте, наверное, электроника — у холодильников, у которых кнопочки и табло на дверях. Здесь может выйти из строя блок управления и плата (которых может быть несколько: общая и для управления инвентарным двигателем). Причины — могут высохнуть конденсаторы, чаще всего — перепад напряжения. От скачка напряжения может «вылететь» и компрессор.

Кстати, однажды ремонтировал холодильник у иностранцев в общежитии. Общались мы через переводчика. У них полетело реле из-за того, что коротило в розетке. Я сказал, что починю, но нужно вызывать электрика, чтобы исправил розетку. То ли меня не поняли, то ли еще что, но перезванивают через два часа и сообщают: «Он не работает». Я говорю: «Вы в розетку включали?» (Мало ли снова коротнуло.) Она: «Нет, вы же сказали, что после починки будет работать без розетки…» (Смеется.)

А утечка фреона происходит из-за усталости компонентов — возникновения микротрещин и тому подобного. Это дорого, так как необходимо менять практически все магистрали, испарители — это все вакуумируется, заново заправляется хладагент.

Почему? Раньше трубки были медные, они не корродируют. Медную деталь заменили на стальную плохого качества. Она прогнивает за 3—5 лет, и такие примеры есть. Удешевляют все, что только можно. Так и Apple поступает — поэтому наушники и зарядку убрала в новых «айфонах» . (Смеется.)

Что не нужно делать с холодильником?

— Не стоит надолго открывать двери и выкручивать регуляторы на предельные значения: морозилку — на −24, холодильник — на +2. Для холодильника оптимальная температура — это +5. Морозильнику достаточно −18.

Нежелательно ставить холодильник на солнечной стороне, близко к отоплению, в нише — все по классике. Хотя у многих он стоит возле плиты, возле окна, возле батарей. Это влияет в первую очередь на ту самую энергоэффективность. Как говорилось выше, нужно чистить от пыли и грязи «радиатор» сзади. Это обычная физика: на самом деле холодильник не «холодит», а отводит тепло.

Не стоит включать устройство сразу после перевозки, надо дать ему «отстояться» 4—5 часов в вертикальном положении. В компрессоре холодильника находится масло, которое при транспортировке может растечься по трубкам.

Не следует скалывать лед острыми предметами, поливать кипятком, чтобы быстрее оттаял.





Как понять, что холодильник сломался?

— Когда компрессор работает без остановки круглые сутки, намерзает «шапка» в холодильном отделении на задней стенке, — рассказывает Александр.

Но, конечно, каждый владелец холодильника наверняка знает все о «поведении» своего устройства. Наш собеседник добавил, что, игнорируя небольшую поломку, можно вызвать сопутствующую, что приведет к серьезным тратам. Прямо как со здоровьем…

Промерзание, отмечает специалист, сейчас практически не встречается.

Есть неломающиеся модели и бренды?

— Конкретную модель посоветовать сложно. Вы с соседом можете взять одну и ту же, у вас он проработает 10 лет, а сосед по гарантии его два раза починит, и наоборот. Исходя из своей практики, я бы не рекомендовал Beko.

Заморачиваться ли по месту производства? Давно я сталкивался с холодильниками, которые произведены где-то «там», в Южной Корее, например. Сейчас все в основном из России. Может, мы не сталкиваемся с такими, потому что они более надежные — произведенные в Германии. А может, их просто нет.

Дизайн? Нужно ориентироваться на ремонт в квартире, на место установки. Бывает, что квартира «ушатанная», а дорогущий холодильник взят в рассрочку пару лет назад. Он сломался, а денег починить его нет. Так что надо смотреть по возможностям. Я бы брал себе «Атлант» с механическим управлением безо всяких электронных табло: рано или поздно все это полетит. Толку от этого экранчика, кроме внешнего вида, нет.

Нормальный холодильник, я считаю, стоит от 1000 рублей .

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