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Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах

30.10.2020 08:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Ввод российских миротворцев может стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph, передает РБК.

«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян.

В то же время он добавил, что размещение миротворцев из России в этом регионе должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.

В середине октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние договоренности, которые обсуждали представители Армении и Азербайджана, включают ввод в Нагорный Карабах миротворцев. По словам министра, они бы гарантировали «невозобновление боевых действий».

После этого в Кремле уточнили, что Россия может отправить в Карабах миротворцев только с согласия Баку и Еревана.

В свою очередь министр иностранных дел Армении Зохраб Мнацаканян назвал вопрос ввода миротворцев «одним из критически важных». Он говорил, что это поможет укрепить и поддержать режим прекращения огня в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Баку и Ереван трижды за прошедший месяц договаривались о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и возобновляли боевые действия.

 
 
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Ввод российских миротворцев может стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе.
 
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