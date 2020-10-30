Отчисленных по политическим мотивам ждут в ЕГУ

Отчисленные из белорусских вузов по политическим мотивам студенты смогут продолжить обучение в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе, сообщается на сайте ЕГУ.





«В результате непрекращающегося насилия со стороны властей студенты вузов Беларуси продолжают сталкиваться с ежедневным давлением из-за собственной гражданской и политической позиции. Благодаря финансовой поддержке правительства Литвы и опыту 15-летней работы в вынужденном изгнании, Европейский гуманитарный университет заявляет о готовности принять на обучение студентов, которые столкнулись с политическими репрессиями в Беларуси», — говорится на сайте.

В вузе отметили, что граждане Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей могут обратиться в ЕГУ для того, чтобы быть зачисленными на основании перезачета пройденных курсов.

Ранее литовское правительство приняло решение о выделении 200 тысяч евро для поддержки обучения студентов из Беларуси в ЕГУ.

«Благодаря данному решению, студенты, подвергшиеся политическому давлению в Беларуси, смогут запросить предоставление бесплатного места для продолжения обучения в ЕГУ. Начиная с сентября, ЕГУ уже принял положительное решение о предоставлении бесплатных мест для 19 граждан Беларуси из средств правительства Литвы, — подчеркивается в сообщении университета. — Руководство ЕГУ ведет переговоры с международными фондами о расширении предоставляемого финансирования для студентов из Беларуси, которые подверглись давлению. Ожидается,что в результате положительного решения, еще большее число студентов из Беларуси смогут продолжить учебу в ЕГУ, в условиях отсутствия идеологического давления и атмосфере либеральной модели образования».

Европейский гуманитарный университет был основан в Минске в 1992 году, а в 2004-м — закрыт белорусскими властями по идеологическим причинам. Спустя год вуз возобновил работу в Вильнюсе. Официально он является литовским вузом, но имеет неформальный статус белорусского университета в изгнании. Финансируется коалицией международных доноров. После вынужденного переезда ЕГУ в Вильнюс, выпускниками университета стали 2.577 человек, абсолютное большинство из них — граждане Беларуси.

За последние двое суток из белорусских вузов было отчислено уже более 50 студентов. Студенческие телеграм-каналы сообщают и об увольнениях преподавателей Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Гомельского государственного университета. Ранее были уволены преподаватели и сотрудники Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусской государственной академии искусств.

Силовики, дежурящие возле университетов, задерживают студентов, выходящих на пикеты и акции солидарности с отчисленными и уволенными.