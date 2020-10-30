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600 фур застряло на границе
Источник материала: Навiны
Шесть сотен большегрузных автомобилей ожидает своей очереди для выезда в страны Евросоюза.
Самые большие, как обычно, «колейки» на литовском направлении — более 490:
Значительно меньше фур стоит в переходах на границе с Латвией — более 90:
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Шесть сотен большегрузных автомобилей ожидает своей очереди для выезда в страны Евросоюза.
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