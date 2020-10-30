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600 фур застряло на границе

30.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Шесть сотен большегрузных автомобилей ожидает своей очереди для выезда в страны Евросоюза.

600 фур застряло на границе

Самые большие, как обычно, «колейки» на литовском направлении — более 490:

  • «Каменный Лог» — более 240;
  • «Бенякони» — более 140;
  • «Котловка» — более 80;
  • «Привалка» — более 30.

Значительно меньше фур стоит в переходах на границе с Латвией — более 90:

  • «Григоровщина» — более 50;
  • «Урбаны» — более 40.
 
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Шесть сотен большегрузных автомобилей ожидает своей очереди для выезда в страны Евросоюза.
 
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