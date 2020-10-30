600 фур застряло на границе

Шесть сотен большегрузных автомобилей ожидает своей очереди для выезда в страны Евросоюза.





Самые большие, как обычно, «колейки» на литовском направлении — более 490:

«Каменный Лог» — более 240;

«Бенякони» — более 140;

«Котловка» — более 80;

«Привалка» — более 30.

Значительно меньше фур стоит в переходах на границе с Латвией — более 90: