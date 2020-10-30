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Ситуация на границе: в очередях на выезд из Беларуси стоят более 580 фур
30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт - Sputnik. Более 580 грузовых автомобилей стоят в очередях утром в пятницу на границе Беларуси со странами Европейского союза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди на границе Беларуси с соседними странами не иссякают на протяжении последних шести недель. В четверг в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось более 630 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на 8:00 пятницы, ситуация немного улучшилась - исчезли очереди на границе с Польшей.
На белорусско-литовской границе в данный момент больше всего фур стоит в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 240. Также есть затруднения с выездом в ЕС в пункте пропуска "Бенякони", где находятся сейчас более 140 авто. В пунктах пропуска "Котловка" и "Привалка" очереди поменьше: там находятся по 80 и 30 большегрузов соответственно.
На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" утром в пятницу стоят более 50 машин, в "Урбанах" - более 40 фур.
На границе Беларуси с другими соседними странами никаких заторов нет.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
© Sputnik Роман Шантар
На прошлой неделе в ГПК заявили, что
В минувший четверг в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно
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По сравнению с четвергом, очереди в пунктах пропуска на границе со странами Евросоюза немного сократились.
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