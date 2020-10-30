Ситуация на границе: в очередях на выезд из Беларуси стоят более 580 фур

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. Более 580 грузовых автомобилей стоят в очередях утром в пятницу на границе Беларуси со странами Европейского союза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами не иссякают на протяжении последних шести недель. В четверг в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей скопилось более 630 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на 8:00 пятницы, ситуация немного улучшилась - исчезли очереди на границе с Польшей.

На белорусско-литовской границе в данный момент больше всего фур стоит в пункте пропуска "Каменный Лог" - более 240. Также есть затруднения с выездом в ЕС в пункте пропуска "Бенякони", где находятся сейчас более 140 авто. В пунктах пропуска "Котловка" и "Привалка" очереди поменьше: там находятся по 80 и 30 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих пунктах пропуска. В "Григоровщине" утром в пятницу стоят более 50 машин, в "Урбанах" - более 40 фур.

На границе Беларуси с другими соседними странами никаких заторов нет.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

В минувший четверг в Госпогранкомитете сообщили, что из-за сложившейся эпидемической обстановки в соседних странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска физлиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины. Однако эти ограничения не касаются водителей большегрузов.

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