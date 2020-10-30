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Что происходит с организмом, когда вы едите тыкву?
30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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Sputnik разобрался в свойствах, которые скрывает осенний продукт, и предлагает вам узнать о пользе и вреде тыквы.
Тыква со знаком плюс
Даже несмотря на то, что тыква на 90% состоит из воды, она хранит огромное количество витаминов и полезных веществ. Например, в оранжевом овоще содержится целая "армия" витаминов: А, С, Е, D, группы B и даже редкий витамин T.
Также тыква может похвастаться избытком фтора, магния, меди, кальция, цинка, фосфора и йода. А еще овощ не теряет свои полезные свойства при комнатных температурах, облегчая условия своего хранения.
Интересно, что в тыкве содержится большее количество белка, чем в перепелиных яйцах. То же самое можно сказать и о каротине: в этой гонке тыква обгоняет саму морковь. Тыква – помощник нашего пищеварения, так как ускоряет процесс усвоения и нормализует метаболизм.
А из-за содержания карнитина овощ препятствует накоплению жировых отложений, из-за чего диетологи советуют его всем, кто придерживается принципов диетического питания.
Тыква выводит холестерин, нормализует работу сердца, а также используется в качестве слабительного. Также она отвечает за иммунитет, улучшает состояние кожи и снимает воспаления слизистой.
Тыква помогает бороться с целым рядом болезней и расстройств.
Тыква со знаком минус
Тыкву не рекомендуют людям, страдающим от сахарного диабета. Также сок оранжевого овоща запрещено употреблять при гастрите с пониженной кислотностью и язве желудка.
Также об овоще лучше забыть аллергикам и тем, кто обнаружил индивидуальную непереносимость тыквы.
Также стоит знать, что частое употребление овоща может вызвать вздутие живота и послабление стула. А "тыквенная одержимость" и вовсе может привести к ложной каротиновой желтухе.
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И хотя плюсы сезонного продукта неоспоримы, тыква подойдет не каждому. Польза и вред оранжевого овоща – в специальной справке Sputnik.
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