ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГАИ рассказали, сколько ДТП произошло в Минской области по вине пешеходов

30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
В ГАИ рассказали, сколько ДТП произошло в Минской области по вине пешеходов

В пятницу 30 октября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под названием "Пешеходный переход ― место встречи вежливых людей", рассказала постоянная собеседница Sputnik, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова. 

За 9 месяцев текущего года в Минской области произошло 166 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли человек 49 и 121 был травмирован, причем в 80% случаев в авариях были виноваты именно пешеходы, сказала собеседница. 

© CC0 / Pixabay / Ramdlon
Подробности "светофорной диверсии" в Минске рассказали в ГАИ

Представитель ГАИ напомнила об ответственности водителям в тех случаях, когда они не уступают дорогу пешеходам.

"В соответствии со статьей 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение водителем требований дорожных знаков или разметки, а также за не предоставление преимущества пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 5 базовых величин (27-135 рублей)", ― сказала Сапунова.

При подъезде к переходным переходам в ГАИ посоветовали водителям заранее снижать скорость, оценить видимость и быть готовыми пропустить пешеходов, учитывая их поведение.  

"Воздержитесь от опережения большегруза, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за указанного автотранспорта может неожиданно появиться пешеход", ― посоветовала Сапунова.

Что касается пешеходов, то им рекомендуется убедиться в безопасности перехода, посмотрев по сторонам, отказаться от разговора по мобильнику, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Также есть смысл прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь из десяти аварий с участием пешеходов происходят именно по их вине, частые причины таких ДТП ― внезапные "перебежки" через дорогу в непредусмотренных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал распоряжение о проведении народной сходки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.10.2020
Mir24.TV Belarus
30.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика