Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио В ГАИ рассказали, сколько ДТП произошло в Минской области по вине пешеходов

В пятницу 30 октября Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под названием "Пешеходный переход ― место встречи вежливых людей", рассказала постоянная собеседница Sputnik, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

За 9 месяцев текущего года в Минской области произошло 166 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли человек 49 и 121 был травмирован, причем в 80% случаев в авариях были виноваты именно пешеходы, сказала собеседница.

Представитель ГАИ напомнила об ответственности водителям в тех случаях, когда они не уступают дорогу пешеходам.

"В соответствии со статьей 18.14 ч.6 КоАП Республики Беларусь, за невыполнение водителем требований дорожных знаков или разметки, а также за не предоставление преимущества пешеходам предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 5 базовых величин (27-135 рублей)", ― сказала Сапунова.

При подъезде к переходным переходам в ГАИ посоветовали водителям заранее снижать скорость, оценить видимость и быть готовыми пропустить пешеходов, учитывая их поведение.

"Воздержитесь от опережения большегруза, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за указанного автотранспорта может неожиданно появиться пешеход", ― посоветовала Сапунова.

Что касается пешеходов, то им рекомендуется убедиться в безопасности перехода, посмотрев по сторонам, отказаться от разговора по мобильнику, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Также есть смысл прикрепить на одежду световозвращающие элементы.

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