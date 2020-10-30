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Порядок госрегистрации лекарств и их ввоза изменили в Беларуси

30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 окт - Sputnik. В Беларуси утвердили в новых редакциях ряд положений в сфере регулирования оборота лекарственных средств, соответствующее постановление Совета министров №611 от 27 октября опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

© Photo : Минздрав Беларуси
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Документом утверждаются изменения, которые вносятся в положение о порядке и условиях выдачи министерством здравоохранения заключений на ввоз лекарственных средств на территорию Беларуси.

Речь идет о ввозе незарегистрированных препаратов, предназначенных для госрегистрации, оказания медпомощи конкретному пациенту, обеспечения раннего доступа к новым методам лечения и для использования на выставках. Кроме того, в положении говорится о порядке провоза через границу зарегистрированных и незарегистрированных лекарств, которые ввозятся для проведения доклинических исследований и клинических испытаний, предупреждения и устранения ЧС или в качестве иностранной безвозмездной помощи.

Также правительство утвердило положение о порядке и условиях осуществления госрегистрации или подтверждения госрегистрации лекарственных средств. Данный документ не распространяется на государственную регистрацию препаратов в упрощенном порядке, перечисленных в указе президента №499 от 31 декабря 2019 года, и регистрацию лекарств в рамках ЕАЭС. Постановлением Совмина, помимо этого, утверждено измененное положение о структуре, порядке формирования и ведения государственного реестра лекарственных средств.

Постановление Совета министров №611 вступит в силу с 20 ноября текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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Правительство утвердило документы, касающиеся ввоза в республику лекарств, предназначенных для госрегистрации, доклинических исследований, клинических...
 
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