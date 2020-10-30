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Эти милые кошачьи: объятия редких леопардов попали на видео

30.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Редкий момент из жизни диких кошачьих попал на видео в национальном парке Приморья "Земля леопарда", ролик был размещен на YouTube-канале нацпарка.

© Sputnik / Илья Тимин
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На кадрах можно увидеть самочку редкого дальневосточного леопарда и ее детеныша. Хищники находятся на открытом пространстве, но, судя по поведению, чувствуют себя в безопасности и ведут себя очень мило. Малыш, которому, по оценкам специалистов, около 5-6 месяцев, подходит к матери, а она обхватывает его голову лапами и вылизывает ее.

По словам сотрудников парка, такое поведение свойственно представителям семейства кошачьих, однако ранее на видео его заснять не удавалось.

"На видео мы наблюдаем, как мать вылизывает мордочку котенку. Это так называемый груминг – проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях, – прокомментировала ситуацию сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Отмечается, что для самок дальневосточного леопарда характерно сопровождать и оберегать своих котят первые полтора года их жизни. Мамы выводят обучают их также охотиться и выводят на прогулки по своему участку.

Дальневосточный леопард – самая редкая в мире крупная кошка. Единственная на планете популяция, которая обитала на юго-западе Приморья, еще в начале XXI века находилась на грани вымирания, однако сейчас число этих животных выросло в три раза.

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