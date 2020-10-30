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В Беларусь не будут впускать своих же граждан. Железный занавес возрождается

30.10.2020 09:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко дал распоряжение не закрыть границы и не пускать в страну «всяких шарлатанов, в том числе и с белорусским паспортом».

Как сказал Александр Лукашенко, если кто-то из граждан Беларуси уехал учиться или работать за границу, то пусть и сидит там, раз там так хорошо. Самое смешное и одновременно грустное в том, что Лукашенко сказал не называть его распоряжением «железным занавесом», хотя по факту именно так и есть. Именно во времена железного занавеса СССР, тысячи диссидентов, которые уехали по тем или иным причинам из страны, лишались возможности вернуться назад. Сейчас история повторяется.

Распоряжение не впускать в страну своих же граждан – это верх цинизма и верный признак полицейского государства. «Железный занавес» в ССР для того и возводился, чтобы не пускать в страну всех, кому не нравится социалистический строй. И тут уже не важно, свой гражданин или иностранец.

 
 
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Лукашенко дал распоряжение не закрыть границы и не пускать в страну «всяких шарлатанов, в том числе и с белорусским паспортом».
 
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