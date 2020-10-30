|
Хроника: задержана дирижер хора, учителя выступили против вранья и беззакония
Источник материала: Onliner
Общественная жизнь в стране продолжает бурлить. Вчера была задержана руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская (этот хор пел на митингах). О задержании сообщил ее брат Илья. Тем временем учителя выпустили собственное обращение, в котором предлагают остановить насилие и беззаконие, а также прекратить врать.
Дирижер на Окрестина
Хор Concordia под руководством Галины Казимировской в последние дни выступал в торговых центрах и филармонии, поддерживая протестующих. Сообщается, что Галина пропала в четверг днем, а к вечеру обнаружилась в списках на Окрестина.
Школьные учителя: остановить насилие, судить преступников...
В пояснении к ролику говорится: «Многим из нас это видео далось ой как непросто. Нас сопровождал сотрудник милиции и несколько неизвестных в масках, на нас давили наши руководители, нас пугали судами и сроками, многих уволили с работы...»
Участники съемки произносят парадоксальную для некоторых белорусских учителей формулу: «Учителя не имеют права молчать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общественная жизнь в стране продолжает бурлить. Вчера была задержана руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская (этот хор пел на митингах). О...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)