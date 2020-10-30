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Хроника: задержана дирижер хора, учителя выступили против вранья и беззакония

30.10.2020 09:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Общественная жизнь в стране продолжает бурлить. Вчера была задержана руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская (этот хор пел на митингах). О задержании сообщил ее брат Илья. Тем временем учителя выпустили собственное обращение, в котором предлагают остановить насилие и беззаконие, а также прекратить врать.

Дирижер на Окрестина

Хор Concordia под руководством Галины Казимировской в последние дни выступал в торговых центрах и филармонии, поддерживая протестующих. Сообщается, что Галина пропала в четверг днем, а к вечеру обнаружилась в списках на Окрестина.

Хроника: задержана дирижер хора, учителя выступили против вранья и беззакония

Школьные учителя: остановить насилие, судить преступников...

В пояснении к ролику говорится: «Многим из нас это видео далось ой как непросто. Нас сопровождал сотрудник милиции и несколько неизвестных в масках, на нас давили наши руководители, нас пугали судами и сроками, многих уволили с работы...»

Участники съемки произносят парадоксальную для некоторых белорусских учителей формулу: «Учителя не имеют права молчать».

 
 
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Общественная жизнь в стране продолжает бурлить. Вчера была задержана руководитель любительского хора Concordia Галина Казимировская (этот хор пел на митингах). О...
 
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