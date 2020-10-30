УК: вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом

Источник материала: Onliner

Каждый день мы цитируем очередную норму действующего законодательства, призывая помнить о нем и соблюдать его. А сегодня речь о сроках давности за преступления, о чем упоминается в Уголовном кодексе. Как говорится, ничего личного.

«1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:

1) два года — при совершении преступления, не представляющего большой общественной опасности;

2) пять лет — при совершении менее тяжкого преступления;

3) десять лет — при совершении тяжкого преступления;

4) пятнадцать лет — при совершении особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

2. Срок давности исчисляется со дня совершения преступления до дня вступления в законную силу приговора суда и не прерывается возбуждением уголовного дела.

3. Течение сроков давности прерывается, если до истечения указанных в части 1 настоящей статьи сроков лицо совершит новое умышленное преступление. Исчисление сроков давности в этом случае начинается со дня совершения нового преступления по каждому преступлению отдельно.

4. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скроется от органа уголовного преследования или суда. В этих случаях течение сроков давности возобновляется со дня задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло пятнадцать лет и течение сроков давности не было прервано совершением нового умышленного преступления, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи.

5. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, за которое ему может быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или смертной казни, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, пожизненное заключение или смертная казнь не могут быть применены, а назначается лишение свободы».