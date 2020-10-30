Ситуация на границе Беларуси остается более чем странной

Источник материала: АФН

Пограничники впускают белорусов на территорию страны со стороны Латвии, Литвы, Польши и Украины, но как-то неуверенно и, судя по всему, далеко не всех.

«Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу», - такой комментарий официального представителя Госпогранкомитета Беларуси Антона Бычковского опубликовал утром tut.by.

Погранкомитет Беларуси не предоставил дополнительные разъяснения. Молчит и МИД РБ.

«Минсктранс» сообщил, что с 7.00 30 октября возобновлено выполнение рейсов по международным маршрутам, приостановленное накануне вечером. При этом в «Минсктрансе» также отметили, что въезд на территорию Беларуси временно ограничен для отдельных категорий граждан.

Погранкомитет вчера объяснил ограничения на въезд эпидемической обстановкой, а позже опубликовал разъяснения, кому можно пересекать границу.

Въезд в Беларусь был закрыт примерно сразу после прошедшего в четверг у Лукашенко совещания, на котором он перетряхнул силовой блок.

"Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница - это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил вчера Лукашенко.