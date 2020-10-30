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Посол России в Минске окончательно перешел на сторону Лукашенко

30.10.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что Народный ультиматум и призывы Светланы Тихановской к забастовке провалились, в то время как режим Лукашенко протянул руку протестующим.

««Важно, чтобы люди посмотрели на те предложения, которые дает сегодня власть, чтобы их ответ на этот запрос, на протянутую руку был искренний и заинтересованный, потому что историческая фаза столь важна и столь ответственна, что две стороны, и даже те, кто ходил на митинги, могут многое сделать для своей страны», - заявил Мезенцев в эфире зомбоящика.

«Важно сегодня, чтобы этот сложный период, эта страница новейшей истории была перевернута. Говорю не как человек на должности в Министерстве иностранных дел, а как человек сопереживающий, искренне болеющий за то, чтобы в близкой для нас, родной для нас Беларуси была спокойная, мирная жизнь. Вот эта страница будет перевернута», - добавил дипломат, оценив протесты как «выходят ведь не все пенсионеры, не все студенты».

Отвечая на вопрос ведущего, почему провалился призыв к забастовкам, Мезенцев ответил:

«Люди ответили. Беларусь ответила. Заводы ответили. Не забывают и никогда не забудут спокойствие, безопасность на улицах, чистоту городов, комфорт… Вот поэтому не получилось», - сказал посол.

Он всецело поддержал фейк о готовящемся вторжении НАТО или Польши (whatever) в Беларусь.

«Сегодня танки нацелены на Беларусь, Союзное государство, у ближайшей границы Беларуси. Сегодня в балтийских странах … мы видим контингент войск НАТО. Коварное решение выдвигать НАТО к границам России», - заявил дипломат.

 
 
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Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что Народный ультиматум и призывы Светланы Тихановской к забастовке провалились, в то время как режим Лукашенко...
 
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