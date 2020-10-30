Лукашенко подписал распоряжение о проведении народной сходки

Источник материала: АФН

Лукашенко 29 октября подписал распоряжение №212рп "О подготовке шестого Всебелорусского народного собрания".

Согласно документу, создан оргкомитет, которым будет командовать премьер РБ Роман Головченко.

Облисполкомам и Мингорисполкому поручено образовать территориальные организационные комитеты по подготовке и проведению шестого ВНС.

Итоги общественного обсуждения актуальных вопросов социально-экономического и общественно-политического развития страны будут представлены в республиканский организационный комитет до 20 ноября этого года.