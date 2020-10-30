Глава Конституционного суда Украины вызван на допрос

Источник материала: АФН

Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщается на сайте ГБР в четверг, 29 октября.

"Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", - отмечается в пресс-релизе.

Как сказано в документе, изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов. Допрос Тупицкого назначен на 2 ноября, передает DW.

Ранее КСУ постановил, что некоторые нормы украинского антикоррупционного законодательства противоречат конституции страны. В частности, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) было вынуждено закрыть декларации чиновников для широкого доступа граждан и уже не может инициировать уголовное преследование судей за сокрытие их имущества и доходов.

Александр Тупицкий стал членом Конституционного суда Украины в 2013 году. А в сентябре 2019 года его избрали председателем КСУ.