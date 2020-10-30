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Погранкомитет наконец-то объяснил, пускают ли беларусов через границу
Источник материала: Партизан
Госпогранкомитет наконец-то объяснил, будут ли пускать беларусов через границу.
Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY
— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии
Других подробностей нет, и из слов Бычковского все же до конца неясно, какие есть ограничения.
Вчера около 17 часов вечера стало известно, что через границу вдруг перестали пропускать людей. Лишь через два часа Госпогранкомитет
О временных ограничениях в пунктах пропуска
В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.
Под ограничения не подпадают:
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
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Госпогранкомитет наконец-то объяснил, будут ли пускать беларусов через границу.
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