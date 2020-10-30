Погранкомитет наконец-то объяснил, пускают ли беларусов через границу

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TUT.BY . — Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии





Других подробностей нет, и из слов Бычковского все же до конца неясно, какие есть ограничения.





выпустил заявление, из которого неясно, подпадают ли под ограничения беларусы. Вчера около 17 часов вечера стало известно, что через границу вдруг перестали пропускать людей. Лишь через два часа Госпогранкомитетзаявление, из которого неясно, подпадают ли под ограничения беларусы.





О временных ограничениях в пунктах пропуска





В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.









Под ограничения не подпадают:





сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;

водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;

члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.