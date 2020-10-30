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Погранкомитет наконец-то объяснил, пускают ли беларусов через границу

30.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госпогранкомитет наконец-то объяснил, будут ли пускать беларусов через границу.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— Граждан Беларуси на территорию республики пропускают. Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский в комментарии TUT.BY.

Других подробностей нет, и из слов Бычковского все же до конца неясно, какие есть ограничения.

Вчера около 17 часов вечера стало известно, что через границу вдруг перестали пропускать людей. Лишь через два часа Госпогранкомитет выпустил заявление, из которого неясно, подпадают ли под ограничения беларусы.

О временных ограничениях в пунктах пропуска


В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Республика Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.


Под ограничения не подпадают:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок;
  • члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.
 
Теги: Минск
 
 
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Госпогранкомитет наконец-то объяснил, будут ли пускать беларусов через границу.
 
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