Появилась интерактивная карта политзаключённых

















сообщает правозащитный центр «Весна». Цель инициативы — донести до белорусского и международного общества информацию о политических заключённых, организовать поддержку их родных. Проект реализован в рамках гражданской инициативы «Освобождение-2020»,правозащитный центр «Весна». Цель инициативы — донести до белорусского и международного общества информацию о политических заключённых, организовать поддержку их родных.





По данным «Весны», на данный момент в Беларуси больше 100 политзаключённых.





На интерактивной карте есть подробная информация о каждом из них: должность, дата и причины задержания, по какой статье обвиняется, где находится в данный момент, сколько дней в заключении.