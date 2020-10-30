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Появилась интерактивная карта политзаключённых
Источник материала: Партизан
Информационный дизайнер Игорь Яновский разработал
Проект реализован в рамках гражданской инициативы «Освобождение-2020»,
По данным «Весны», на данный момент в Беларуси больше 100 политзаключённых.
На интерактивной карте есть подробная информация о каждом из них: должность, дата и причины задержания, по какой статье обвиняется, где находится в данный момент, сколько дней в заключении.
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Информационный дизайнер Игорь Яновский разработал интерактивную карту политзаключённых Беларуси.
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