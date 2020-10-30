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Почему Лукашенко перетасовал силовиков: версия Игоря Лещени

30.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол Беларуси в Словакии: на новые должности переведены те, кого сам Лукашенко представлял в качестве героев.



Три мотива от экс-посла Беларуси в Словакии.

Юрий Караев уступил пост министра внутренних дел Ивану Кубракову. Бывший руководитель МВД отправится помощником Александра Лукашенко в Гродненскую область.

Кроме того, помощником в Брестскую область назначен Валерий Вакульчик. Замминистра внутренних дел Александр Барсуков отправлен на аналогичную должность в Минске.

О возможных причинах перестановок в силовом блоке в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал экс-посол в Словакии Игорь Лещеня.

В целом, подчеркнул наш собеседник, сегодня в Беларуси сложилась уникальная ситуация. Раньше все высокие чиновники и силовой блок зависели от Лукашенко, так как считали, что за ним стоит большинство граждан. И именем народа он может вершить их судьбы:

— Сейчас все игроки наверху, если кому-то хоть раз доложили реальную информацию, понимают, что теперь Лукашенко зависит от них. Я думаю, он также это понимает.

Исходя из этого, при определенных условиях чиновники могут воспользоваться возможностью, чтобы побудить Лукашенко к иному, более оперативному сценарию. Чтобы он хотя бы формально ушел в сторону, позволив разблокировать сложившуюся ситуацию.


Говоря о кадровых перестановках, экс-посол подчеркнул:

— Бросается в глаза то, что на новые должности переведены те, кого сам Лукашенко представлял в качестве героев. Героев, которые навели порядок, победили оранжевую революцию, предотвратили попытку переворота со стороны вражеских агентов. То есть, все самое лучшее, что в его понимании могли сделать МВД и КГБ, они сделали. И что же мы видим?

По мнению Игоря Лещени, можно выделить три мотива:

— Первый — это как раз понимание того, что нынешний руководитель страны зависит от этих людей. Опасается этих людей, отсюда попытка их переместить.

Экс-посол напомнил, что Валерий Вакульчик был назначен главой Совбеза 3 сентября. И тут сразу в область.

— Наверное, Вакульчик становится раздражителем, поскольку под его руководством работало много иных начальников, включая главу президентской администрации Игоря Сергеенко, — предположил наш собеседник.

Второй мотив еще интереснее. Он может говорить о том, что Лукашенко перешел к определенным маневрам:

— В дальнейшем можно ожидать, что власть попытается более внятно признать какие-то перегибы, что не очень хорошо себя показала милиция, что были пострадавшие граждане. То есть, это попытка дистанцироваться от этих людей, с возможностью списать на них неадекватные действия силовиков в августе и сентябре. Впрочем, без фатальных последствий для них.

По мнению эксперта, это может быть шагом власти к некоему диалогу: «Мол, мы хорошие, это они плохие. Но они же этим уже и не руководят».  

Третий мотив экс-послу кажется менее вероятным, нежели два первых, — кадровый голод.
 
Теги: Минск
 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии: на новые должности переведены те, кого сам Лукашенко представлял в качестве героев.
 
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