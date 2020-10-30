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Политолог: Ни на какой диалог Лукашенко идти не намерен

30.10.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В последние дни наметился определенный сдвиг в противостоянии режима Лукашенко и белорусской оппозиции. Ультиматум Тихановской, закончившийся 25 октября, действительно встряхнул протестную активность: в воскресенье уличные акции в Минске и других городах были самыми массовыми с сентября. Но вот общенациональная политическая забастовка не задалась, пишет российский политолог Александр Ивахник.





В понедельник были попытки остановки работы на ряде заводов, однако уже во вторник они практически сошли на нет. На крупных госпредприятиях, как выяснилось, по-боевому настроенных активистов мало, и они сразу изолируются и увольняются. Искренней лояльности к Лукашенко в рабочих коллективах не наблюдается, потерявший адекватность диктатор изрядно надоел. Но рабочие в своей массе не готовы бастовать, не веря в возможность таким образом добиться смены режима, а риски потерять работу и лишиться заработка слишком велики.

В результате у Лукашенко явно прибавилось уверенности в своих силах. Во вторник он провел совещание, на котором дал некоторые комментарии по произошедшим событиям, позволяющие предположить, как режим будет действовать дальше. Он заявил о радикализации протестующих и о том, что они по многим направлениям пересекли красную черту; более того, власть начинает сталкиваться с террористическими угрозами. И хотя уличный протест носит децентрализованный и низовой характер, можно ожидать, что силовики попытаются выявлять местных организаторов и провести несколько показательных уголовных процессов. Скорее всего, будут усилены репрессии во время массовых акций. И ни на какой диалог с представителями оппозиции Лукашенко идти не намерен. Он прямо заявил: никого не надо уговаривать. Протестующим рабочим он пригрозил увольнениями, а студентам — отчислением и призывом в армию.

Стало яснее и как Лукашенко видит механизм изменения конституции. Он напрямую связал его с созывом декоративного Всебелорусского народного собрания, на котором должны быть представлены «все социальные и профессиональные группы, общественные организации, депутаты всех уровней», а также «люди от станка, от земли». Понятно, что такое собрание одобрит любые изменения конституции, которые будут предложены Батькой в целях сохранения его власти.

Однако все это не означает, что кризис белорусской автократии близок к завершению. Во-первых, отрыв Лукашенко и чиновничьей верхушки от развитой части населения страны, от быстро созревающих структур гражданского общества будет неизбежно расширяться, и это никак не может способствовать эффективности государственных решений, прежде всего, в экономике. И через некоторое время это станет критично для жизнеспособности режима. Во-вторых, явное нежелание Лукашенко отказаться от власти и уступить место человеку, более приемлемому для Кремля, будет подтачивать поддержку, которую сейчас ему оказывает Москва. Так что плачевный для Батьки финал просто а некоторое время откладывается.
 
Теги: Минск
 
 
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В последние дни наметился определенный сдвиг в противостоянии режима Лукашенко и белорусской оппозиции. Ультиматум Тихановской, закончившийся 25 октября,...
 
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